Загадочные квартиры «вечного студента» Ройзмана

63-летний Евгений Ройзман* известен как экс-мэр Екатеринбурга, но депутатом Госдумы тоже был, в IV созыве. Несмотря на регулярные штрафы за дискредитацию ВС РФ, он всё ещё в Свердловской области и имеет там серьёзное влияние.

— Самая позорная война. Её причины лучше всех сформулировала пьяная тётка в метро. Она орала: «Чё, украинцы, в Европу захотели, жить лучше нас, нет уж, здесь сидите», — городит Ройзман.

Руководителей страны он сравнивает с Гитлером, учителей Мариуполя — с пособниками нацистов. Он ставил лайки азовцам** и тиражировал фейки. Ещё Ройзман* фанат экстремистских объединений, истерично воюющих в Твиттере с конкурентами за западные гранты.

Загадка, как Ройзман пробрался в политику. На истфаке он учился 18 лет, потому что его постоянно отчисляли. Студентом открыл «Ювелирный дом», который ежегодно приносил под 100 млн рублей выручки, формально оставаясь убыточным. Складывается впечатление, что Ройзман* мог быть связан с Уралмашевской ОПГ и авторитетами. Учитывая его лексикон, похоже на правду. Известность Ройзману* принесла до сих пор открытая НКО «Город без наркотиков», где наркозависимых держали силой и имелся случай жестокого избиения. Недавно с подачи управления Минюста по Свердловской области закрыли именной Фонд Ройзмана*.

По данным ведомства, свыше 220 миллионов рублей, собранных на лечение детей, пациенты так и не увидели. Деньги якобы тратились на развлечения или оказывались на депозитах в банках и с них получали прибыль.

Лишь в последние месяцы Ройзман становится нерукопожатным. Так, отменили его выступление на екатеринбургском фестивале — однако произошло это только после общероссийского резонанса.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман*. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Ройзман занимает хоромы за 70 млн рублей, а его близкие владели многочисленными квартирами, которые перешли в их собственность в девяностых при загадочных и порой кровавых обстоятельствах.

Магомед Гаджиев*: Путь от депутата до беглеца с виллой в Калифорнии

60-летний Магомед Гаджиев* заседал в Госдуме с 2003 по 2021 годы — это IV, V, VI и VII созывы. Он казался скучным системным политиком, который не стремится на первые роли. Но теперь Гаджиев* не просто иноагент, его самого и его близких могут признать экстремистским сообществом.

— Он выехал за границу, где начал оказывать финансовую помощь украинским военизированным формированиям, дискредитировать Вооружённые силы РФ и оправдывать незаконное санкционное давление на страну, — такие формулировки в иске Генпрокуратуры РФ, которая просит суд запретить деятельность экстремистского объединения и обратить в доход государства имущество ответчиков на два миллиарда рублей.

Законники считают, что в экстремистскую группу Гаджиева* входят: его сожительница — 30-летняя украинская модель, имеющая выходы на ВСУ, а также сын и сестра, владеющие в России недвижимостью на два млрд рублей. Это элитное жильё, ТЦ и офисы A+ класса в Хамовниках, на Якиманке, Охотном Ряду, Поварской и Большой Никитской улицах плюс объекты в Подмосковье и Дагестане. Всё это прокуроры хотят изъять в пользу государства. Впрочем, Гаджиев не обеднеет, скорее, наоборот. По данным Генпрокуратуры РФ, американцы уже заплатили ему $45 млн. Также у него есть трасты, на которые записаны пентхаус в калифорнийской Кремниевой долине и шале на Лазурном берегу Франции. Сам экс-депутат, объявленный в России в розыск, имеет турецкое гражданство и стремится получить американский паспорт.

По данным Генпрокуратуры, Магомед Гаджиев* тратит средства на помощь ВСУ. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Гаджиев из Махачкалы. После армейской службы его поставили во главе базы комплектации «Дагвино». В дни путча он был подан в розыск по статье злостное хулиганство с сопротивлением представителю власти. После распада СССР его уже не искали. В 1996-м он получил диплом махачкалинского Института управления и бизнеса, который появился всего двумя с половиной годами ранее и ещё не имел госаккредитации. Далее работал в межрегиональных управлении рыболовства и налоговой инспекции, потом избрался в Госдуму.

Когда именно Гаджиев* сбежал из России, неизвестно. До середины 2023 года наши СМИ писали о нём позитивно, мол, экс-депутат помогает гуманитаркой Донбассу. Но потом оказалось, что он уже давно гастролирует по США и ЕС, выторговывая себе роскошные условия жизни в обмен за раскрытие российских гостайн.

От офицера КГБ до рупора ненависти: метаморфоза Гудкова*

69-летний Геннадий Гудков* прошёл путь от оперативника КГБ СССР и депутата Госдумы РФ до иноагента. Сейчас он изображает из себя лидера русофобского «Правительства России в изгнании»*, которое собирается в Польше помечтать о распаде нашей страны.

— Каждый россиянин будет меченым. В Кремле паника и бунт. Россия уже распадается, — бредит экс-депутат III–VI созывов Гудков*. Даже украинцам смешно.

Экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков*. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Наша армия у Гудкова* «сборище садистов», наш народ — «дебилы», Россия — «фашистская гадина».

Гудков проработал в КГБ 11 лет, но после перестройки был уволен без права ношения формы по неизвестной причине. На гражданке он открыл охранное агентство, а его семья быстро обросла коммерческой недвижимостью. Став законотворцем, Гудков* нахваливал президента и предлагал разгонять митинги оппозиции, а потом вдруг переобулся и примкнул к оппозиции. Не сразу, но его лишили мандата.

В 2019 году экс-депутат бежал в болгарскую Варну, где у его семьи личный отель. На Родине у него остаётся много: собственный рынок, офисы и торговый центр жены — суммарно это приносит свыше 20 млн рублей чистой прибыли в год; а также целый этаж в элитном доме и, вероятно, многочисленные помещения в ветшающей усадьбе Станиславского — их стоимость от полумиллиарда.

«Никакой Гааги не хватит»: русофобские истерики Дмитрия Гудкова*

За отцом за границу отбыл и 45-летний Дмитрий Геннадьевич Гудков*, бывший депутат VI созыва. Сыновняя риторика мало отличается от папиной.

— Русский мир. Убийцы в погонах, убийцы в пиджаках. Никакой Гааги не хватит на этих зверей, — трясёт кулачками Гудков*-младший.

Дмитрий Гудков* перещеголял отца в русофобии. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Россию он ненавидит, зато радуется нечестной победе антироссийской Санду в Молдове и настаивает, что снятие с выборов её конкурентов было правильным.

Дмитрий Гудков* учился на журфаке МГУ и в Дипломатической академии МИДа. Карьеру сделал, сопровождая повсюду отца, а потом и сам избрался в Госдуму. Репутация у него хуже некуда даже среди своих. Заставлял супругу (свою бывшую секретаршу) изображать офицерскую вдову на оппозиционном пикете. Лоббировал интересы застройщиков, которые собирались снести исторические здания в центре Москвы. Пиара ради сфальсифицировал экокатастрофу под Новосибирском. Присваивал себе заслуги коллег.

Судя по активности в соцсетях, Гудков* сейчас не с отцом в болгарской Варне, а в кипрском Лимассоле, где, скорее всего, прикупил недвижимость.

*Признан в России иностранным агентом **Запрещённая в России экстремистская организация

