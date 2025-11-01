Банки изменили условия по вкладам. Как получить больше и вычислить лучший депозит Оглавление Как найти вклад с максимальной доходностью Как повысить доход по краткосрочным вкладам Как повысить доход по долгосрочным вкладам В конце октября сразу несколько крупных банков повысили ставки по вкладам. Ситуация нетипичная после снижения ключевой ставки. При этом именно сейчас появилась возможность повысить доходность по вкладам. Как получить больше? 31 октября, 21:41 Экономисты рассказали, как больше заработать на вкладах. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miha Creative

Как найти вклад с максимальной доходностью

Чтобы получить от вклада максимум, важно смотреть не только на ставку, но и на условия. Банки часто предлагают повышенные проценты за открытие онлайн и через маркетплейсы, за участие в зарплатном проекте или покупку дополнительного продукта. Надбавка может достигать 0,5–1,0 процентного пункта и даже больше. Об этом рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.

— Ещё один способ — разместить деньги в нескольких банках: небольшие и региональные часто дают ставку выше, чем крупные игроки. Сейчас максимальные ставки дают на короткие периоды, поэтому выгодно делить сумму на несколько коротких депозитов в разных банках, — добавила Гаянэ Замалеева.

Также, по её словам, нужно искать возможность капитализации процентов, так как она может увеличить итоговый доход на 0,2–0,3 п.п.

Как повысить доход по краткосрочным вкладам

Сейчас, чтобы получить от вклада максимум, важно ловить короткие промо-периоды и использовать бонусные условия. После снижения ключевой ставки до 16,5% банки предлагают наивысшие проценты по депозитам сроком 3–4 месяца, чаще всего — на «новые деньги» (то есть те, что не лежали на счетах банка последние 90 дней).

— Максимальную доходность дают вклады с выплатой процентов в конце срока или с капитализацией. Дополнительные 0,3–0,5 п. п. можно получить за статус зарплатного клиента, оформление онлайн или подключение пакета премиального обслуживания. Сейчас реальные верхние границы ставок у крупных банков находятся на уровне 16–16,1% годовых при соблюдении всех акционных условий, — рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Чтобы повысить доходность по вкладам, стоит сравнивать процентные ставки в разных банках, включая онлайн-предложения, отметили в финансовом маркетплейсе «Сравни». Также рекомендуется обращать внимание на акции и промо-вклады с повышенной ставкой на начальный период, использовать возможность капитализации процентов, рассмотреть варианты пополняемых вкладов, чтобы гибко управлять средствами, а также следить за сезонными предложениями и новыми продуктами, которые банки нередко запускают с временно завышенными «маркетинговыми» ставками для привлечения клиентов.

— Сейчас вкладчики находятся в интересной ситуации: ключевая ставка 24 октября снизилась до 16,5%, но банки сохраняют высокую доходность депозитов и даже местами её повышают. В топовых банках средние ставки держатся на уровне 13–15% в зависимости от срока, а отдельные предложения достигают 16–17%. Это по-прежнему привлекательные условия, особенно если вспомнить, что ещё пару лет назад вклады давали 5–7%, — рассказал частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Фёдор Сидоров.

По его словам, краткосрочные вклады на 3–6 месяцев сейчас выгоднее длинных — разница может составлять 2–3 процентных пункта. Это логично: банки ожидают дальнейшего снижения ключа в 2026 году, поэтому не хотят связывать себя высокими выплатами на годы вперёд. Для вкладчика это означает простую стратегию: открывать короткие вклады с возможностью затем перезаложить деньги по новым условиям.

Как повысить доход по долгосрочным вкладам

Для долгосрочных вложений стоит обратить внимание на безотзывные вклады и сберегательные сертификаты сроком от трёх лет — они теперь страхуются на сумму до 2,8 миллиона рублей, что вдвое превышает стандартный лимит АСВ. При этом досрочное снятие средств по ним невозможно.

— Чтобы сохранить гибкость и повысить итоговую доходность, эксперты советуют разбивать сумму на несколько вкладов с разными сроками — так называемую «лестницу депозитов». Это позволяет регулярно продлевать ближайшие депозиты под свежие промо-ставки и поддерживать стабильный уровень дохода, при этом не теряя ликвидности, — добавил Денис Астафьев.

Авторы Нина Важдаева