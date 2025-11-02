Секретная смета. Как сэкономить на ремонте без потери качества Оглавление Как меняются цены на стройматериалы этой осенью Как сэкономить на ремонте без ущерба качеству Строители раскрыли секрет, как можно сэкономить на ремонте, грамотно составить смету и избежать переплаты. 1 ноября, 21:25 Строители рассказали, как сэкономить на ремонте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Om

Как меняются цены на стройматериалы этой осенью

В загородной недвижимости рынок стройматериалов в 2025 году выглядит относительно стабильным. Хотя в отдельных категориях (например, цемент или пиломатериалы) цены за последние месяцы подросли, общий спрос замедлился — в том числе из-за высоких ставок по кредитам на строительство частных домов. Это открывает возможности для разумного подхода к ремонту и обновлению загородного жилья. Так охарактеризовал ситуацию на рынке владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

— Что касается ремонта квартиры, то цены на стройматериалы действительно растут, однако импортозамещение активно развивается. Всё больше российских производителей предлагают достойные аналоги — краски, плитку, обои, — рассказал исполнительный директор ГК «Купол-СК» Станислав Медведев.

Как сэкономить на ремонте без ущерба качеству

Чтобы сэкономить без ущерба качеству, сначала составьте рабочую спецификацию: выберите типовые узлы и материалы с минимальным отходом (например, ГКЛ, ФК-фанера). Закажите несколько смет, сверив их с квартальными индексами Минстроя России, и заключите договор с фиксированной ценой (с возможностью корректировки только по официальным данным). Такую рекомендацию дал Максим Лазовский.

— Закупайте базовые материалы заранее, отделочные оставьте ближе к финишу. И особенно уделите внимание инженерным системам — хорошая теплоизоляция, качественные окна и автоматика быстро окупаются. Такой подход помогает «зафиксировать» цену и снизить риск неожиданных расходов, — добавил Максим Лазовский.

Если рассматривать строительство дома, то здесь важно не экономить на ключевых позициях: фундаменте, кровле, инженерных системах. Иногда качественные импортные материалы могут стоить дороже, но их долговечность оправдывает затраты. В целом российский рынок постепенно догоняет зарубежных производителей по качеству и ассортименту, особенно в сегменте лакокрасочных материалов. Такое мнение высказал Станислав Медведев.

— На форуме «Российский промышленник» мы много говорили о том, как сделать строительство и ремонт доступнее без потери качества. Сегодня застройщики после продажи квартиры помогают клиентам подобрать подрядчиков. Они рекомендуют проверенных дизайнеров и строительные бригады, обеспечивая комплексный сервис. Экономить в таких проектах сложно: компании с постоянными объёмами работ могут предложить оптимальные цены, но при этом важно мониторить рынок, ведь низкая стоимость не всегда означает качество, — отметил Станислав Медведев.

Авторы Нина Важдаева