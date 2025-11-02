Секретная смета. Как сэкономить на ремонте без потери качества
Оглавление
Строители раскрыли секрет, как можно сэкономить на ремонте, грамотно составить смету и избежать переплаты.
Строители рассказали, как сэкономить на ремонте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Om
Как меняются цены на стройматериалы этой осенью
В загородной недвижимости рынок стройматериалов в 2025 году выглядит относительно стабильным. Хотя в отдельных категориях (например, цемент или пиломатериалы) цены за последние месяцы подросли, общий спрос замедлился — в том числе из-за высоких ставок по кредитам на строительство частных домов. Это открывает возможности для разумного подхода к ремонту и обновлению загородного жилья. Так охарактеризовал ситуацию на рынке владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.
— Что касается ремонта квартиры, то цены на стройматериалы действительно растут, однако импортозамещение активно развивается. Всё больше российских производителей предлагают достойные аналоги — краски, плитку, обои, — рассказал исполнительный директор ГК «Купол-СК» Станислав Медведев.
Как сэкономить на ремонте без ущерба качеству
Чтобы сэкономить без ущерба качеству, сначала составьте рабочую спецификацию: выберите типовые узлы и материалы с минимальным отходом (например, ГКЛ, ФК-фанера). Закажите несколько смет, сверив их с квартальными индексами Минстроя России, и заключите договор с фиксированной ценой (с возможностью корректировки только по официальным данным). Такую рекомендацию дал Максим Лазовский.
— Закупайте базовые материалы заранее, отделочные оставьте ближе к финишу. И особенно уделите внимание инженерным системам — хорошая теплоизоляция, качественные окна и автоматика быстро окупаются. Такой подход помогает «зафиксировать» цену и снизить риск неожиданных расходов, — добавил Максим Лазовский.
Если рассматривать строительство дома, то здесь важно не экономить на ключевых позициях: фундаменте, кровле, инженерных системах. Иногда качественные импортные материалы могут стоить дороже, но их долговечность оправдывает затраты. В целом российский рынок постепенно догоняет зарубежных производителей по качеству и ассортименту, особенно в сегменте лакокрасочных материалов. Такое мнение высказал Станислав Медведев.
— На форуме «Российский промышленник» мы много говорили о том, как сделать строительство и ремонт доступнее без потери качества. Сегодня застройщики после продажи квартиры помогают клиентам подобрать подрядчиков. Они рекомендуют проверенных дизайнеров и строительные бригады, обеспечивая комплексный сервис. Экономить в таких проектах сложно: компании с постоянными объёмами работ могут предложить оптимальные цены, но при этом важно мониторить рынок, ведь низкая стоимость не всегда означает качество, — отметил Станислав Медведев.