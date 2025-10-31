В России задержали создателя телеграм-бота для пробива личных данных User Box

В России задержали владельца телеграм-бота User Box, который использовался для поиска личной информации о людях. По данным Mash, 25-летнего Игоря М. доставили в отдел полиции после обысков в его квартире.

User Box предоставлял доступ к персональным данным пользователей по различным параметрам — фотографии, номеру телефона, автомобилю, ФИО, адресу электронной почты или профилям в соцсетях. Через бот можно было получить сведения, относящиеся к частной жизни, что нарушает законодательство о защите персональных данных.

Сейчас в отношении задержанного проводятся следственные действия. Правоохранительные органы устанавливают источники информации, которые использовались в работе сервиса, и возможных заказчиков таких услуг.