31 октября, 15:24

Россия расширила стоп-лист представителей стран ЕС и евроинститутов

Обложка © Life.ru

Россия в ответ на 19-й пакет санкций Европейского союза существенно расширила список лиц, которым запрещён въезд на территорию страны. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

«Европейский союз продолжает наращивать односторонние, нелегитимные с точки зрения международного права, подрывающие прерогативы Совета Безопасности ООН ограничительные меры в отношении нашей страны», — отметили в МИД.

Ведомство уточнило, что в ответ на эти «недружественные действия» Россия расширила стоп-лист представителей евроинститутов, стран — членов Евросоюза, а также ряда европейских государств, которые «встраиваются в антироссийскую политику Брюсселя».

Ограничения вводятся в соответствии с Федеральным законом № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

19-й санкционный пакет ЕС был утверждён 23 октября на заседании Совета Евросоюза по иностранным делам.

Марина Фещенко
