В Турции 11 человек получили пожизненные сроки по делу о пожаре на курорте Карталкая

Суд в Турции приговорил 11 из 32 фигурантов дела о пожаре на горнолыжном курорте Карталкая к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает телеканал NTV.

Среди осуждённых — владелец отеля Grand Kartal, где произошла трагедия.

Пожар вспыхнул 21 января. В момент возгорания в гостинице находились 238 человек. Погибли 78 постояльцев, большинство из которых — дети, ещё более 130 получили травмы и ожоги.

Расследование установило, что причиной трагедии стали грубые нарушения правил пожарной безопасности и отсутствие исправных систем оповещения и эвакуации.