Яна Поплавская предложила проверять образование депутатов Госдумы

Актриса и телеведущая Яна Поплавская прокомментировала инициативу о введении обязательной проверки образования для блогеров, освещающих темы медицины, финансов или юриспруденции.

Законопроект, аналогичный китайскому, разрабатывает зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Он предлагает обязать инфлюенсеров подтверждать профильное образование, если они высказываются по темам, затрагивающим здоровье, экономику или правовые вопросы.

Поплавская поддержала идею, но при этом призвала распространить подобное требование и на депутатов.

«В общем и целом задумка правильная! А я призываю Свинцова разработать такой же закон и для парламентариев: чтобы депутат мог высказываться и работать только по профильному направлению — диплом медика — в комитете по здравоохранению, диплом экономиста — по налогам и финансам, военное образование — в комитет по обороне», — написала актриса.

Она напомнила, что в России баллотироваться в Госдуму можно даже без высшего образования, и уточнила, что это допустимо лишь для тех, кто действительно заслужил уважение своим трудом.

«Если в Госдуму идёт человек со средним специальным образованием — заслуженный мастер завода, ветеран труда — это простительно. Но требования к публичным людям должны быть высокими. Они должны нести ответственность за свои слова и действия — как блогеры, так и депутаты», — отметила Поплавская.

По её словам, важно учитывать не только наличие диплома, но и реальный уровень компетенции: «Иначе двоечник-медик, даже с дипломом уважаемого вуза, будет нести в массы такую пургу, что законопроект Свинцова окажется малоэффективным против профанства и самодурства».