Глава МИД Польши допустил выход страны из Евросоюза

Польша теоретически может выйти из Европейского союза, поскольку в стране есть политики, которые последовательно выступают против любых общеевропейских инициатив. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Onet.

Отвечая на вопрос, считает ли он реалистичным сценарий «PolExit», глава МИД ответил утвердительно:

«Да, потому что у нас есть политики, которые на всякий случай говорят “нет” любой европейской инициативе. Помните, как Анджей Дуда протестовал против энергосберегающих лампочек? Затем выяснилось, что это предложение было представлено на Европейском совете при участии бывшего президента Леха Качиньского», — отметил Сикорский.

Министр подчеркнул, что подобное отношение к европейской повестке со стороны польских правых националистов становится опасной тенденцией. По его словам, «вредная привычка автоматически отвергать любые инициативы ЕС» уже однажды привела к выходу Великобритании из союза.

«Так родился Brexit», — резюмировал дипломат.