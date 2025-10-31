Мурашко заявил о росте интереса КНДР к российским лекарствам

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о высоком интересе со стороны представителей системы здравоохранения КНДР к российским лекарственным препаратам и технологиям лечения. Об этом он рассказал по итогам рабочего визита в Пхеньян, где провёл переговоры с главой Минздрава Северной Кореи Чон Му Римом.

«На полях в Пхеньяне прошли встречи с руководством министерства здравоохранения, ведущими клиниками и рядом фармацевтических организаций. Хочу отметить высокий интерес к лекарственным препаратам из России, технологиям, которые мы сегодня используем в лечении больных. Мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество с нашими коллегами из Кореи», — заявил Мурашко, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

В рамках визита российская делегация также посетила ряд медицинских учреждений, включая новую Объединённую больницу Пхеньяна.

Как уточнили в Минздраве РФ, стороны обсудили поставки российских лекарственных препаратов и медицинских изделий, подготовку северокорейских специалистов в российских вузах, а также возможные командировки российских врачей для проведения мастер-классов и оказания практической помощи в клиниках КНДР.

Кроме того, Россия и Северная Корея планируют развивать взаимодействие в сфере контроля качества лекарственных средств. Мурашко рассказал коллегам о российском опыте применения мобильных медицинских комплексов для профосмотров детей и предложил рассмотреть возможность внедрения таких технологий в детских учреждениях КНДР.

Министр подчеркнул, что сотрудничество в медицинской сфере является частью стратегического партнёрства и «дружеских отношений, развивающихся между Россией и КНДР».