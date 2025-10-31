В Польше утверждают, что перехватили российский Ил-20 над Балтийским морем

Два польских истребителя МиГ-29 были подняты в воздух для перехвата российского самолёта-разведчика Ил-20 над Балтийским морем. Об этом сообщило оперативное командование вооружённых сил Польши.

По данным ведомства, инцидент произошёл утром 31 октября. Это уже третья подобная миссия польских ВВС за неделю.

«Сегодня, 31 октября, до 9:00 утра (10:00 мск) пара МиГ-29 Польши была вновь поднята в воздух для перехвата российского разведывательного самолёта Ил-20, пролетавшего над Балтийским морем», — говорится в сообщении командования.

При этом в Варшаве признали, что нарушения воздушного пространства Польши не зафиксировано. По утверждению польской стороны, российский самолёт якобы летел без поданного плана полёта и с выключенным транспондером.

В Министерстве обороны России ранее неоднократно подчёркивали, что все полёты российских военных самолётов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства — над нейтральными водами, без пересечения маршрутов гражданской авиации и без опасных сближений с самолётами других государств.