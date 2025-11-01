В Госдуме рассказали, когда нужно поменять водительские права

Депутат Госдумы Павел Федяев рекомендовал россиянам заранее обменивать водительские удостоверения, если они планируют поездки за границу на автомобиле. Он напомнил, что с 1 января 2026 года прекратит действие временный порядок автоматического продления прав.

Парламентарий пояснил РИА «Новости», что автоматическое продление, действовавшее с 2022 года, действительно только на территории России. При этом Федяев отметил, что просроченные права остаются действительными еще три года, чего должно хватить для планового обновления документа.

Напомним, с 1 января 2026 года в России завершает свою работу механизм автоматического продления водительских удостоверений. Данная мера, действовавшая в отношении прав, срок которых истекал в период с 2022 по 2025 годы, более применяться не будет. Владельцам автоматически продленных прав настоятельно рекомендуется обратить внимание на первоначальную дату окончания срока действия их документа и заблаговременно подать заявление на получение нового удостоверения. В случае несоблюдения этого требования, права будут считаться недействительными.