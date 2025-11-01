Россия и США
1 ноября, 05:49

В Госдуме рассказали, когда нужно поменять водительские права

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

Депутат Госдумы Павел Федяев рекомендовал россиянам заранее обменивать водительские удостоверения, если они планируют поездки за границу на автомобиле. Он напомнил, что с 1 января 2026 года прекратит действие временный порядок автоматического продления прав.

Парламентарий пояснил РИА «Новости», что автоматическое продление, действовавшее с 2022 года, действительно только на территории России. При этом Федяев отметил, что просроченные права остаются действительными еще три года, чего должно хватить для планового обновления документа.

Новое правило для продления водительских прав вводят с 2026 года

Напомним, с 1 января 2026 года в России завершает свою работу механизм автоматического продления водительских удостоверений. Данная мера, действовавшая в отношении прав, срок которых истекал в период с 2022 по 2025 годы, более применяться не будет. Владельцам автоматически продленных прав настоятельно рекомендуется обратить внимание на первоначальную дату окончания срока действия их документа и заблаговременно подать заявление на получение нового удостоверения. В случае несоблюдения этого требования, права будут считаться недействительными.

Все об автомобилях: рынок, законы и автоновости — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

Никита Никонов
  • Новости
  • Авто
