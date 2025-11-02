«Ржавая яма против «Посейдона». Итоги недели, на которой США окончательно потеряли берега Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как Трамп с Маском пилят бюджеты, о цирке на Западе вокруг новейшего «Посейдона» и как Украина рассмешила всех папье-маше «Фламинго». 1 ноября, 21:07 Трамп и Маск пилят бюджеты, пока Россия испытывает оружие, от которого нет защиты. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff, Piotr Krzeslak, © Gemini Nano Banana

Уходящая неделя отметилась попытками (спойлер: безуспешными) США доказать, что они ещё что-то решают.

На встрече с новым японским премьером Трамп пытался прогнуть её: чтобы Япония прекратила покупать российскую нефть. На что получил отказ с формулировкой «Мы не будем этого делать, потому что это бы порадовало Китай».

Япония при этом отказалась участвовать в АУКУС. Потому что США далеко, а Китай рядом (и страшно).

Неделя дипломатического унижения США: Япония сказала «нет». Фото © ТАСС / AP / Mark Schiefelbein

А после встречи с Си, когда «всё прогрессивное человечество» (хе-хе) ждало от Трампа, что он будет давить, чтобы Китай отказался от закупок российского нефтегаза, Донни заявил: «А нефть мы не обсуждали» (обсуждали капитуляцию США после проигрыша третьей тарифной войны).

Трамп по итогам встречи с Си также сообщил, что вопрос с поставками из США сои в КНР «будет вскоре решён в интересах американского сельского хозяйства». То есть на самой встрече об этом тоже не договорились (а нормальные лидеры обычно встречаются для того, чтобы подписать уже готовые договорённости).

В Южной Корее, по заявлениям Трампа (это ключевой момент), он поназаключал сделок по поставкам СПГ и инвестициям в американскую экономику на какие-то космические суммы. Когда стали разбираться, выяснилось, что эти суммы превышают общий ВВП Южной Кореи. Дед опять забыл принять таблетки (или принял, но те, что от Байдена остались).

Не говоря уже о том, что ещё предыдущие аналогичные контракты по поставкам СПГ, заключённые Трампом, США не могут выполнить ввиду отсутствия озвученных объёмов — как по добыче/сжижению, так и по транспортировке. И вариант «вы жарьте, а рыба будет» тут не прокатывает.

Кроме того, пишут (у меня нет возможности проверить, поэтому просто констатирую), что в Южной Корее Трампу подарили позолоченную копию короны древнего государства Силла. Не сказав, что это государство несколько столетий было вассалом Китая.

Это как с Борисом Джонсоном, которому во время его визита в Индию (ещё в бытность премьер-министром) надели тюрбан низшей варны. И тот радостно его носил…

Россия со своей стороны провела успешные испытания новых вооружений. Сначала «Буревестника», а затем и «Посейдона». На что Трамп устроил истерику, грозился подводной лодкой (одной!) в степях Украины (зачёркнуто) возле берегов России и заявлял, что может возобновить испытания ядерного оружия.

Новейшая российская ядерная торпеда «Посейдон». Фото © Gemini Nano Banana

На что Донни объяснили, что (цитируется по «Вашингтон пост») «подготовка к возобновлению ядерных испытаний в США может занять годы», у США «опыт физических испытаний утерян», так как они не проводились больше трёх десятилетий, сам полигон в Неваде требует капитального ремонта, а специалисты описали находящееся там оборудование как «ржавую яму».

Как справедливо написал кто-то из комментаторов, Трамп собирался строить золотой «кумпол», а против «Посейдона» он бесполезен. Придётся строить ещё и золотой поддон, а это уже удар ниже пояса (ватерлинии). И вообще непонятно, как это делать.

Что не помешало Трампу выделить два миллиарда долларов для Маска на разработку разведывательных спутников, которые должны заниматься ранним обнаружением ракет. Шерочка с Машерочкой уже помирились и теперь вместе пилят бюджеты (а если бы Маск не упоминал про список Эпштейна, то могли бы попилить и четыре миллиарда!).

Продолжая тему с вооружениями, западные СМИ на этой неделе задались вопросом «А был ли мальчик (зачёркнуто) «Фламинго»?!». В новом ролике – презентации «Фламинго», опубликованном Минобороны Украины, оказалось много странных кадров. Американские пользователи сети разобрали ролик, провели обратный поиск по кадрам, и оказалось, что вместо реальных кадров в нём используются сцены из фильма 1965 года «Операция «Арбалет», cgi-ролики с YouTube и кадры запуска американской ракеты «Томагавк». Любопытно, что для изображения «Фламинго» используются кадры с немецкой летающей бомбой V-1, которая стояла на вооружении Германии во время Второй мировой войны.

А розовый макет ракеты, который показывали интуристам, испортился. Ибо был сделан из папье-маше, а потом наступила осень, пошли дожди и он раскис…

На фоне катастрофической ситуации на фронте Зеленский не придумал ничего лучшего, чем устроить цирк со свиньями. В этот раз на роль главного клоуна был назначен глава СБУ Малюк*, который, почти не морщась, начал рассказывать, что «СБУ уничтожила один «Орешник» ещё в 2023 году. Теперь уже можно рассказать» (когда они ещё даже не знали о его существовании).

Вы не понимаете! Срочно нужны хоть какие-то перемоги, даже самые наркоманские и нереалистичные!

Ещё СБУ убила Сталина в 1953 году. Теперь уже можно рассказать.

И ещё СБУ сожгла Москву в 1812 году. Теперь уже можно рассказать.

Хотя нет, последние два события всё же были (хотя и без участия СБУ). А вот с «Орешником» чистой воды наспех выдуманная перемога.

Ещё через пару часов после моего поста с коллажем, на котором сначала фотка Зеленского на фоне стелы «Покровськ», а затем российский флаг на этой же стеле, Зеленского разбомбило и он отправил спецназ ГУР во главе с Будановым сбить этот флаг.

Я шучу про «после моего поста», чтобы показать, как легко можно что-то додумать в стилистике пропаганды недорейха.

А спецназ ГУР был оперативно уничтожен. Теперь ищут Буданова (видели какого-то типа в модном обвесе, прячущегося под кустом, сейчас проверяют). Нахрюк не удался, и зачистка котлов продолжается согласно плану.

Ах да, ещё в Европе идут разговоры о создании «антиукраинской коалиции» в составе Венгрии, Словакии и Чехии (возможно, к ним присоединится ещё ряд стран).

Сейчас самое главное — чтобы Зеленский продолжал говорить «Никаких уступок!». Чтобы гарантированно добить недорейх.

*Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Авторы Александр Роджерс