В Юго-Восточном округе Москвы обустроили семь собачьих площадок Оглавление По единому стандарту Новые и улучшенные Новые и обновлённые пространства для прогулок с животными появились в шести районах юго-востока Москвы — в Кузьминках, Текстильщиках, Люблине, Лефортове, Некрасовке и Нижегородском. 1 ноября, 13:22 В Москве появились новые собачьи площадки. Обложка © mos.ru

По единому стандарту

В районе Кузьминки по проекту «Питомцы в Москве» обустроили площадку возле корпуса 3 дома 26 на улице Академика Скрябина. На площади более 435 квадратных метров с комбинированным покрытием установили различные тренажёры. В их числе — вертикальные стойки для слалома. Каждую из них собака учится обегать «змейкой». Также есть бум — конструкция, внешне похожая на трапецию и состоящая из плоской доски для прохода и двух трапов для подъёма-спуска.

Территория для безопасного выгула появилась и в Текстильщиках по адресу: Волжский бульвар, 95-й квартал, корпус 2. Она занимает более 600 квадратных метров. Здесь на ровной газонной поверхности среди прочего смонтировали тоннель для преодоления страха замкнутого пространства и трамплины. Это два помоста, расположенные друг от друга на небольшом расстоянии. Один из них нужен для разгона, второй — для приземления после прыжка. Для хозяев установили лавочки с навесами.

Третья площадка проекта открылась в районе Люблино на территории музея-заповедника «Кузьминки-Люблино» на Краснодонской улице возле дома 1, корпус 1. На площади более 320 квадратных метров уложено газонное покрытие. Тренировочная зона для питомцев оснащена травмобезопасными тренажёрами. Собаки разных пород могут упражняться в ловкости и выносливости на наклонной стенке и барьере-перекладине. Кроме того, для тренировки координации оборудован слалом, а тоннель поможет животному не бояться закрытых пространств.

Новые и улучшенные

Ещё в трёх районах собачьи площадки обновили по программе комплексного благоустройства. В Лефортове в парке Казачьей Славы по адресу 1-й Краснокурсантский проезд, дом 1/5 оборудовали место в 200 квадратных метров. Там разместили несколько видов барьеров для прыжков и балансир — тренажёр для улучшения координации питомцев. В районе также модернизировали существующую зону в сквере у станции МЦД-3 «Авиамоторная», расположенную на улице Пруд-Ключики у дома 5: заменили покрытие, установили стойку с кольцом и горки.

Реконструкция зоны для выгула прошла в Некрасовке около корпуса 1 дома 7 на 2-й Вольской улице. На территории около 500 квадратных метров появилось оборудование для дрессировки, включая бум, тоннель, барьеры, горки, стойку с кольцом и балансир.

Новое пространство для питомцев создали в Нижегородском районе на Рязанском проспекте (дом 2/1, корпус 2е). Его оснастили горкой-вышкой, барьерами, балансиром, тоннелями, бумом и трамплином. Для удобства владельцев разместили скамейки и урны.

Все семь площадок имеют высокое ограждение, систему освещения, что позволяет безопасно использовать их в любое время суток. Покрытия выполнены из материалов, атравматичных для лап животных, с качественным дренажем.

Авторы Валерия Мишина