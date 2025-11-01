Мёд, лук и редька: какие продукты с московских ярмарок выходного дня помогут защититься от простуды В свежих продуктах содержатся фитонциды, стимулирующие защитные механизмы организма, а также капсаицин, ускоряющий метаболизм и стимулирующий кровообращение. 1 ноября, 15:41 Продукты с ярмарок помогут защититься от простуды. Обложка © Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Поддержать здоровье с наступлением холодов помогут проверенные несколькими поколениями средства. В натуральных продуктах, которые фермеры привозят на столичные ярмарки выходного дня с огородов и пасек, содержится множество полезных нутриентов. Ярмарки организуют и поддерживают их состояние власти Москвы.

Свежие чеснок и лук богаты фитонцидами (особенно много их в зелёных побегах лука), стимулирующими защитные механизмы организма. Несмотря на то что лук и чеснок широко распространены в кулинарии, их полезнее употреблять свежими: они отлично подходят к холодным закускам, пикантно дополняют салаты и подаются к традиционным супам.

Не менее полезным является острый перец сортов «шакира» и «огонёк». Содержащийся в нем капсаицин ускоряет метаболизм, стимулирует кровообращение и помогает организму бороться с инфекциями. Достаточно мелко нарезать перец и смешать его с нерафинированным маслом, чтобы получить ароматную заправку для салата.

Мёд привозят с Алтая и из других регионов страны, а также с кочевых пасек, где собрана пыльца медоносов от Краснодарского края до Тульской области. Любой мёд — натуральный антиоксидант. Гречишный мёд особенно богат железом и антиоксидантами, липовый обладает выраженным потогонным действием, а цветочный укрепляет иммунитет в целом.

— Регулярное употребление продуктов, которые содержат полезные питательные вещества и витамины, помогает укрепить иммунитет, особенно в период эпидсезона, когда распространены респираторные инфекции, в том числе вирус гриппа. Однако даже крепкий иммунитет не является эффективной защитой от гриппа, который гораздо чаще обычных ОРВИ приводит к тяжёлым осложнениям. Единственной действительно эффективной защитой от гриппа и его осложнений является вакцинация. Также важно напомнить, что многие продукты нужно с осторожностью принимать тем, у кого проблемы с ЖКТ и аллергии, — отметил Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач городской поликлиники № 220.

Ярмарочные павильоны установлены недалеко от станций метро и в других многолюдных местах, обеспечены системами отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения, а также торговым и холодильным оборудованием, что делает их комфортными для посещения в любое время года.

Авторы Валерия Мишина