С 1 января изменятся условия получения больничных. Кому заплатят больше

В 2026 году ожидается целый ряд новшеств, которые касаются выплаты пособия по временной нетрудоспособности. При этом получить повышенные суммы можно уже сейчас. Как оплачивают больничный и что изменится с 1 января?

С 1 января изменятся суммы выплат по больничным.

От чего зависит размер больничного

Размер пособия по временной нетрудоспособности (больничного) зависит от нескольких факторов. Это стаж работника и официальный доход за последние два года. 100% от среднего заработка получит тот работник, у которого стаж работы более восьми лет. Об этом рассказала юрист ЕЮС Юлия Гавлишина.

Если стаж менее 6 месяцев — выплата равна МРОТ с учётом районных коэффициентов, если стаж от 6 месяцев до 5 лет — 60% от среднего заработка, если от 5 до 8 лет — 80% от среднего заработка.

— Особый случай — это больничный по уходу за ребёнком до 8 лет. В этом случае выплачивается 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа, — пояснила Юлия Гавлишина.

В 2025 году максимальный размер дневного пособия составляет 5674 рубля, а минимальный размер оплаты рассчитывается от МРОТ 22 440 рублей. В расчётный период включаются доходы за 2023–2024 годы.

Как увеличить выплаты по больничному

Чтобы получить повышенные выплаты по больничному, нужно официально трудоустраиваться с полной выплатой официальной зарплаты. Также важно следить за официальным стажем — чем он больше, тем выше процент оплаты.

— Обращайте внимание, чтобы все премии и надбавки были оформлены официально. Следите за корректностью внесения данных в электронный больничный, а также проверяйте расчёт пособия, который предоставляет работодатель. Выплату делают по следующей формуле: средний дневной заработок × процент стажа × количество дней. Средний дневной заработок определяется из доходов за 2023–2024 годы, разделённых на 730 дней. Процент оплаты зависит от стажа, — пояснила Юлия Гавлишина.

Она отметила, что есть нюансы при работе по договору ГПХ. Для получения больничных в этом случае нужно иметь трудовой договор в предыдущем году и обеспечить сумму страховых взносов не менее стоимости страхового года.

Как изменятся суммы больничных с 1 января 2026 года

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который повышает МРОТ на 2026 год до 27 093 рублей. Это на 20% выше, чем сейчас (22 440 рублей).

— Следом за размером МРОТ повышают целый ряд пособий и социальных выплат, которые от него зависят. В том числе и пособие по временной нетрудоспособности, то есть больничный. Например, в 2026 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет до 207 000 рублей, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Отдельно стоит отметить, что на данный момент самозанятые не могут претендовать на больничный, но с 1 января 2026 года ситуация изменится. Со следующего года Минтруд планирует запустить эксперимент, в рамках которого самозанятые смогут рассчитывать на пособие по временной нетрудоспособности. Для этого нужно будет заплатить добровольные страховые взносы.

Как следует из предложения ведомства, самозанятому будет доступен выбор суммы страхового покрытия — 35 или 50 тыс. рублей, а ежемесячный страховой взнос составит от 1,5 до 2 тыс. рублей. Спустя полгода работы и оплаты взносов любой самозанятый получит право на пособие в размере 70% выбранной страховой суммы, а через год — в размере 100%.

— Это важная мера поддержки. Самозанятых в России порядка 15 миллионов человек. Многие из них хотели бы получить социальные гарантии и готовы делать соцвзносы. Кстати, у индивидуальных предпринимателей такая практика уже есть. Более того, для ИП соцвзносы вообще обязательны. Самозанятым же дадут возможность выбора, — добавила Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева