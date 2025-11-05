С 1 декабря сделают прибавку к пенсии. Кого она затронет и сколько составит Оглавление Кто получит две пенсии в декабре Кому нужно написать заявление для получения доплаты к пенсии в декабре В декабре часть пенсионеров получит двойную пенсию. При этом выплаты придут уже с учётом прибавки с 1 января. Кроме того, часть получателей может рассчитывать на повышение пенсии уже с 1 декабря. Как будут делать выплаты в конце года? 4 ноября, 21:41 В декабре изменится график начисления пенсий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis.Vostrikov

Кто получит две пенсии в декабре

Пенсионеры, которые получают пенсии в первых числах января, получат в декабре две пенсии. Пенсия за январь уже должна прийти в повышенном размере — с учётом индексации в 2026 году. Сроки и точные даты доставки пенсии устанавливаются по согласованию с банками региональными отделениями СФР. Пенсионерам, которые получают пенсии через отделения «Почты России», необходимо ориентироваться на график работы почты. Об этом рассказала ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

— Также с учётом действующих норм пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в декабре 2025 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов, а именно их пенсия повысится на 8 907 рублей 70 копеек. Такую же прибавку получат и инвалиды, если им будет установлена I группа инвалидности. Также хочется обратить внимание, что если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, то второй раз эта прибавка ему уже не устанавливается, — пояснила Оксана Красовская.

Этой категории пенсионеров, при достижении возраста 80 лет или установления I группы, в декабре будет дополнительное повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии (надбавка на уход) в размере 1314 рублей. Предусмотрена также ежегодная индексация этой меры поддержки. Проводится она в порядке, установленном для индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

— То есть пенсионеры, которые получат в конце декабря январскую пенсию, ещё и получат прибавку к пенсии по уходу с учётом индексации, — пояснила Оксана Красовская.

Кому нужно написать заявление для получения доплаты к пенсии в декабре

Если же у пенсионера появились иждивенцы, то он может обратиться за перерасчётом пенсии. Для этого нужно написать заявление. Пенсионер может рассчитывать на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности за каждого иждивенца. При этом учитывается не более трёх нетрудоспособных людей, находящихся на содержании. Надбавка составляет 1/3 суммы фиксированной выплаты (2969,23 рубля) к страховой пенсии на каждого иждивенца.

— Есть категории пенсионеров, которые получают меры социальной поддержки с учётом регионального законодательства. Допустим, если пенсионер получил звание ветерана труда РФ или регионального значения в декабре, то доплаты и льготы ему необходимо оформить самостоятельно, обратившись в органы социальной защиты населения, — отметила Оксана Красовская.

Авторы Нина Важдаева