Без проводов, с умным светом и пышным садом: Как преобразилось пространство у транспортного хаба Домодедовская

В Москве преобразили территорию возле транспортного хаба «Домодедовская» на юге города. Специалисты сделали удобные подходы и подъезды к станции метро и ближайшим автобусным остановкам. Теперь делать пересадку с одного вида транспорта на другой стало комфортнее. Работы затронули площадь перед станцией, а также части дорог-дублёров Каширского шоссе и Орехового бульвара.

Специалисты убрали воздушные линии в подземную кабельную канализацию длиной почти 13 километров. Это решение не только облагородило внешний вид, но и повысило безопасность сети. Дополнительно мастера проложили новую ливневую канализацию.

Кроме того, рабочие заменили более 46 тысяч кв. м тротуарной плитки и 65,4 тысячи кв. м асфальта на проезжей части и во дворах. Появились здесь и удобные парковочные карманы. Для комфорта и безопасности на площади установили около 550 современных энергоэффективных фонарей, а пешеходные переходы оснастили контрастным освещением. Старые остановочные павильоны уступили место новым.

На участке от метро «Домодедовская» до дома 122 по Каширскому шоссе мастера обновили покрытие дорожек, отремонтировали лестницы и пандусы. Помимо того, они модернизировали три детские игровые зоны, две многофункциональные спортивные площадки и одну зону для воркаута, а также поставили новые ворота и постелили свежее покрытие на футбольном поле.

Обязательный элемент любого московского проекта по благоустройству — озеленение. Возле транспортного хаба «Домодедовская» рабочие разбили почти 115 тысяч кв. м газонов и высадили 185 взрослых деревьев: липы, остролистные клёны, каштаны и декоративные яблони.

За последнее десятилетие в Москве модернизировали порядка 450 транспортных объектов, из них в этом году — свыше 40 на общей площади более 350 гектаров. В список вошли станции метро и МЦД, городские вокзалы и другие прилегающие территории. Помимо пространства у ТПУ «Домодедовская» на 2025 год были намечены работы у хабов «Семёновская», «Лухмановская», «Речной вокзал», «Отрадное» и «Войковская».