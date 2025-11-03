Вдвое ближе к центру: Новая конечная станция синей ветки «Гольяново» изменит жизнь сотен тысяч москвичей

В 2028 году на Арбатско-Покровской линии метро появится новая конечная станция — «Гольяново». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Продление линии значительно улучшит транспортную доступность. Более 160 тысяч жителей района Гольяново смогут тратить на поездки по городу почти вдвое меньше времени. Например, путь до БКЛ сократится с 40 до 25 минут, а до МЦК — с 30 до 20. Кроме того, нагрузка на станцию «Щёлковская» уменьшится на 30%. Эффект ощутят и соседние районы — такие как Богородское, Восточный, Северное Измайлово, Измайлово, Метрогородок и Преображенское.

Специалисты уже начали прокладывать левый тоннель от «Щёлковской» до будущей станции. Проходческий щит «Галина» пройдёт 1,68 км. Правый тоннель начнут строить в феврале следующего года. Мэр отметил, что синюю ветку решили продлить по многочисленным просьбам жителей.

Новый участок протянется на 2,6 км. «Гольяново» возведут вдоль Уссурийской улицы на её пересечении с Сахалинской и Хабаровской. Проект предусматривает островную платформу и два подземных вестибюля, выходы из которых расположатся по обеим сторонам улицы.

Интерьеры оформят в тематике космоса. Это решение связано с расположенным в Гольянове предприятием «Геофизика-Космос», которое создаёт системы навигации для космических аппаратов. Отделывать будут в основном качественным российским металлом, а вестибюли сделают в футуристическом стиле с чёткими геометричными формами.

Арбатско-Покровская линия — одна из самых протяжённых радиальных веток московского метро длиной более 45 км с 22 станциями. Она соединяет 14 районов с населением 1,5 миллиона человек, ежедневно её используют свыше 700 тысяч пассажиров. С 1963 года конечной была «Щёлковская», а теперь её линию продлевают до «Гольяново».

Как обновилось метро Москвы с 2011 года

С 2011 года в столице построили и реконструировали более 260 км линий, 127 станций и 14 электродепо. Также запустили Московские центральные диаметры (МЦД) — 303 км путей и 137 станций, 53 из которых связаны с метро и МЦК.

Среди ключевых проектов последних лет: