Вдвое больше пациентов, втрое больше площади: В Москве открыли уникальный сурдологический центр

В Москве открыли новый сурдологический центр в Научно-исследовательском клиническом институте (НИКИ) оториноларингологии имени Л.И. Свержевского. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«В Москве открылась новая современная клиника по лечению слуха. Ранее приспособленные мощности располагались в жилых домах, несмотря на то что клиника Свержевского, институт является головным не только для Москвы, но и для всей страны», — сообщил градоначальник.

Теперь же у врачей появилась мощная база — передовая техника, которая не имеет аналогов в России и мире. Здесь квалифицированную помощь будут оказывать и взрослым, и детям. Центры, которые находились в домах на проспекте Вернадского и Хорошёвском шоссе, объединили в одном корпусе.

Архитектура заботы: 103 специалиста под одной крышей

Здание 1991 года постройки, где расположен НИКИ, полностью обновили с января 2024 года по август 2025-го. Оно находится по адресу: Загородное шоссе, дом 18а, строение 13 (Донской район на юге города). Семиэтажный комплекс с подвалом отвечает всем современным столичным стандартам медицины. Площадь выросла в три раза и составила 4,6 тысячи кв. м.

Мощность центра увеличилась вдвое — теперь он может принимать до 500 пациентов в день. Здесь оборудовали безбарьерную среду, расширили зоны ожидания, сделали удобную регистратуру и вход, а кабинеты оснастили высокотехнологичной аппаратурой. В учреждении работают 103 специалиста: 43 врача, 13 научных сотрудников, девять медицинских логопедов и 17 сотрудников среднего медперсонала.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

Инструменты для возвращения мира звуков

Директор института имени Свержевского Андрей Крюков отметил, что в клинике создали уникальные условия мирового уровня. Благодаря новому оснащению врачи могут изучать функцию внутреннего уха, слуха и равновесия. Впервые в сурдологическом центре смонтировали систему рентгеновской компьютерной томографии для исследований височных костей.

Всего специалисты используют свыше 600 единиц современной медицинской техники. В их числе — шесть звукоизолированных кабин для взрослых, 46 клинических аудиометров, система свободного звукового поля и 32 импедансометра для диагностики ранних стадий лор-заболеваний. Также здесь есть семь систем регистрации вызванных слуховых потенциалов, 20 систем для регистрации отоакустической эмиссии, 39 лор-комбайнов, 17 устройств для беспроводного и проводного подключения слуховых аппаратов, система для измерений в реальном ухе, умное зеркало для постановки звукопроизношения и другое. Всё это поможет значительно уменьшить время пребывания в стационаре.

В медучреждении разместили уникальный лор-комбайн, который совмещён с микроскопом, а также разнообразное эндоскопическое оптическое оборудование. Оно необходимо сурдологу и позволяет лечить людей любого возраста. Помимо того, здесь есть аудиометр последнего поколения. Благодаря этому пациенты могут пройти полный цикл слухопротезирования — от первой диагностики до подбора, настройки и установки слуховых аппаратов, а также их последующей коррекции.

Революция стационарной помощи

Впервые в истории московской медицины в новом центре открыли дневные стационары сурдологического профиля: на девять мест для взрослых и на два — для детей. Это позволит увеличить объёмы помощи и избежать излишней необходимости в круглосуточной госпитализации.

В дневном стационаре смогут проходить лечение около тысячи взрослых пациентов в год с острой и прогрессирующей сенсоневральной тугоухостью. Сейчас 500 человек в год лечатся в круглосуточном стационаре, где проводят в среднем по семь суток.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

Ювелирная работа: Как лечат маленьких пациентов

Впервые для детей здесь начнут проводить замену речевых процессоров системы кохлеарной имплантации. Это наружная часть импланта, которую крепят за ухом. По сути, речь идёт о миниатюрном компьютере: его микрофоны ловят звук, преобразуют его в электрический сигнал и посылают на внутренний имплант. Устройства заменяют раз в пять лет — в том числе потому, что за это время появляются более совершенные модели. Раньше для этой процедуры детей направляли в федеральные медучреждения. Подбор и настройку врач проводит индивидуально, что требует высокоточной диагностики на современной аппаратуре.

Карта возможностей: Путеводитель по кабинетам центра

Всего в детском и взрослом центрах открыли 50 кабинетов — на 40% больше, чем раньше. В первом добавили шесть кабинетов. Теперь здесь работают:

Кабинеты электрофизиологической диагностики с полной звукоизоляцией и затемнением. В них стоят удобные кровати для исследований слуховых вызванных потенциалов, которые требуют глубокого сна ребёнка. Полученные результаты помогают подобрать или настроить слуховые аппараты и определить стратегию слухоречевой реабилитации.

Кабинет слухопротезирования, где проверяют, достигнуты ли целевые показатели усиления слуховых аппаратов и речевую аудиометрию для оценки эффективности протезирования. Максимальная нагрузка — 70 пациентов в неделю.

Кабинеты сурдологов-оториноларингологов для приёма пациентов и аудиологического обследования (тональная пороговая аудиометрия, импедансометрия и регистрация отоакустической эмиссии). Максимальная загрузка позволит увеличить число обследований детей на 25% — с 7 до 8,8 тысячи в год.

Кабинет выдачи слуховых аппаратов, где планируют выдавать до 1,2 тысячи аппаратов в год (раньше выдавали около 600).

Кабинеты дефектолога, сурдопедагога и психолога для аудиометрии с визуальным подкреплением, подготовки к игровой аудиометрии, индивидуальных занятий, оценки результатов реабилитации и увеличения числа повторных визитов.

Кабинет для сурдопедагогических занятий в малых группах, где оценивают результаты реабилитации и развивают навыки социализации.

Кабинеты оториноларингологов с процедурной, где проводят эндоскопическое исследование носа, носоглотки и отоневрологическое обследование.

Кабинет электрофизиологической диагностики для регистрации разных классов слуховых вызванных потенциалов во сне.

Во взрослом центре добавили 15 кабинетов, что увеличит приём пациентов на 35%. Сейчас этот показатель — 61 тысяча посещений в год (10 тысяч человек со слуховыми аппаратами). С 2026 года ожидают 94 тысячи посещений (12,5 тысячи человек со слуховыми аппаратами).

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

Здесь открыли:

Кабинеты для исследований слуха (тональная пороговая аудиометрия, надпороговые тесты, речевая аудиометрия перед подбором аппаратов).

Кабинет для речевой аудиометрии в свободном звуковом поле без наушников.

Кабинеты расширенного вестибулометрического тестирования.

Кабинет для объективных исследований слуха пациентов, которых направили на медико-социальную экспертизу. Это значительно ускорит проведение объективной аудиометрии.

Кабинеты сурдологов-оториноларингологов для приёма плохо слышащих пациентов с зоной комфортного пребывания.

Кабинеты выдачи слуховых аппаратов. Три рабочих места ускорят оформление документов на 50%, что может полностью убрать очередь.

Кабинеты учителей-дефектологов для индивидуальных занятий по эксплуатации аппаратов, самостоятельной адаптации при их замене, а также для корректировки и перенастройки.

Кабинеты логопедов для диагностики пациентов, направленных на медико-социальную экспертизу.

Наследие Свержевского: От истоков к цифровому будущему

Институт имени Л.И. Свержевского — ведущее научное и лечебное учреждение сурдологической службы Москвы. Основан в 1935 году, в 2015-м в его состав вошли детский и взрослый центры.

Людвиг Свержевский (1867–1941) стал директором и организатором института, одним из основоположников отечественной оториноларингологии и создателем московской научно-клинической школы отоларингологов. В 2011 году институту присвоили имя учёного. Тогда же рядом открыли памятник Свержевскому, а в 2018-м правительство столицы назвало его именем Проектируемый проезд № 3855, который соединяет институт со станцией МЦК «Крымская».

Институт специализируется на помощи по профилям «оториноларингология» и «сурдология-оториноларингология», включая высокотехнологичные медицинские услуги. В 2024 году под наблюдением детского центра находилось 4808 ребят, из них 1473 — с тяжёлой тугоухостью и глухотой. Универсальный аудиологический скрининг в 2024 году выявил 1102 новорождённых с нарушением слуха, 182 ребёнка взяли под динамический контроль.

Благодаря скринингу средний возраст выявления нарушений слуха снизился до пяти месяцев. Это позволило начинать реабилитацию на максимально ранней стадии и обеспечивать нормальное эмоциональное и ментальное развитие детям с такими нарушениями.