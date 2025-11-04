Трамп пригрозил лишить Нью-Йорк части финансирования, если мэром станет Мамдани

Американский лидер Дональд Трамп заявил о возможном сокращении федерального финансирования Нью-Йорка. По его словам, это произойдёт, если на предстоящих выборах мэра победит кандидат от Демократической партии Зохран Мамдани. Об этом республиканец сообщил у себя в соцсети Truth Social.

«Если кандидат-коммунист Зохран Мамдани победит на выборах мэра Нью-Йорка, крайне маловероятно, что я буду давать на нужды моего любимого первого дома федеральные средства, кроме самого необходимого минимума», — говорится в публикации хозяина Белого дома.

Также Трамп выразил сомнение в способности мегаполиса выжить под управлением Мамдани. Он заявил о своём твёрдом убеждении, что Нью-Йорк ждёт полная экономическая и социальная катастрофа, если демократ победит на выборах.

Голосование за нового мэра Нью-Йорка запланировано на 4 ноября. Фаворитом предстоящих выборов считается демократ Мамдани, тогда как кандидат от Республиканской партии Кёртис Слива, по оценкам наблюдателей, имеет наименьшие шансы на победу.

Напомним, недавно губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул ввела режим чрезвычайного положения для финансирования продовольственных талонов, работа которых была приостановлена из-за шатдауна федерального правительства. На пресс-конференции она заявила, что сделает всё возможное, чтобы жители штата не голодали. Шатдаун в США произошел из-за того, что Конгресс не успел согласовать бюджет на новый финансовый год. Президент обвинил в сложившейся ситуации демократов и пообещал воспользоваться остановкой работы для массовых сокращений персонала и выплат, а также для отказа от непопулярных у республиканцев программ.