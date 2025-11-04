Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 01:00

Трамп пригрозил лишить Нью-Йорк части финансирования, если мэром станет Мамдани

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Американский лидер Дональд Трамп заявил о возможном сокращении федерального финансирования Нью-Йорка. По его словам, это произойдёт, если на предстоящих выборах мэра победит кандидат от Демократической партии Зохран Мамдани. Об этом республиканец сообщил у себя в соцсети Truth Social.

«Если кандидат-коммунист Зохран Мамдани победит на выборах мэра Нью-Йорка, крайне маловероятно, что я буду давать на нужды моего любимого первого дома федеральные средства, кроме самого необходимого минимума», — говорится в публикации хозяина Белого дома.

Также Трамп выразил сомнение в способности мегаполиса выжить под управлением Мамдани. Он заявил о своём твёрдом убеждении, что Нью-Йорк ждёт полная экономическая и социальная катастрофа, если демократ победит на выборах.

Голосование за нового мэра Нью-Йорка запланировано на 4 ноября. Фаворитом предстоящих выборов считается демократ Мамдани, тогда как кандидат от Республиканской партии Кёртис Слива, по оценкам наблюдателей, имеет наименьшие шансы на победу.

NYT: Элитный 102-этажный небоскрёб в центре Нью-Йорка покрылся трещинами
NYT: Элитный 102-этажный небоскрёб в центре Нью-Йорка покрылся трещинами

Напомним, недавно губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул ввела режим чрезвычайного положения для финансирования продовольственных талонов, работа которых была приостановлена из-за шатдауна федерального правительства. На пресс-конференции она заявила, что сделает всё возможное, чтобы жители штата не голодали. Шатдаун в США произошел из-за того, что Конгресс не успел согласовать бюджет на новый финансовый год. Президент обвинил в сложившейся ситуации демократов и пообещал воспользоваться остановкой работы для массовых сокращений персонала и выплат, а также для отказа от непопулярных у республиканцев программ.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar