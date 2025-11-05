В Ленобласти полицейские раскрыли узел связи украинских мошенников

Сотрудники уголовного розыска Ленинградской области выявили и ликвидировали технический центр, через который действовали украинские телефонные мошенники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, узел связи был обнаружен в квартире 36-летнего жителя города Пикалёво. Мужчина официально нигде не работал и, по версии следствия, зарабатывал на жизнь техническим обслуживанием дистанционных мошенников, действовавших с территории Украины.

«В июле 2025 года фигурант создал и поддерживал функционирование стационарного технического центра, позволявшего мошенникам звонить гражданам России из-за рубежа», — рассказали в ведомстве.

Во время обыска в квартире задержанного изъяли два GSM-шлюза, sim-бокс, системный блок, Wi-Fi роутеры и около 240 SIM-карт различных операторов связи. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ — незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.

Установлены факты совершения телефонных мошенничеств с использованием изъятых SIM-карт против жителей нескольких регионов России. Задержанный заключён под стражу, полиция продолжает расследование и устанавливает его соучастников.