В Пермском крае из реки выловили запутанные в сетях тела четырёх рыбаков
В Пермском крае на реке Вишере (приток Камы) обнаружили тела четырёх мужчин, запутанных в рыболовные сети. Об этом сообщили 5 ноября в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
По данным ведомства, первые два тела — мужчин 67 и 42 лет — были найдены 3 ноября неподалёку от посёлка Данилов Луг. Позже, примерно в полутора километрах от этого места, обнаружили перевёрнутую лодку и тела ещё двоих рыбаков — 68 и 54 лет. Они также оказались запутаны в сетях.
«Следователи устанавливают обстоятельства гибели четырёх мужчин на реке Вишере. По предварительным данным, происшествия произошли во время ночной рыбалки», — уточнили в СК.
На месте работают следователи и криминалисты. Назначены экспертизы для установления точных причин смерти.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniy Eivo