Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

5 ноября, 10:43

В Пермском крае из реки выловили запутанные в сетях тела четырёх рыбаков

В Пермском крае на реке Вишере (приток Камы) обнаружили тела четырёх мужчин, запутанных в рыболовные сети. Об этом сообщили 5 ноября в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, первые два тела — мужчин 67 и 42 лет — были найдены 3 ноября неподалёку от посёлка Данилов Луг. Позже, примерно в полутора километрах от этого места, обнаружили перевёрнутую лодку и тела ещё двоих рыбаков — 68 и 54 лет. Они также оказались запутаны в сетях.

«Следователи устанавливают обстоятельства гибели четырёх мужчин на реке Вишере. По предварительным данным, происшествия произошли во время ночной рыбалки», — уточнили в СК.

На месте работают следователи и криминалисты. Назначены экспертизы для установления точных причин смерти.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniy Eivo

