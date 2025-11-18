Полмиллиарда в год и дворцы в США: Теледоктор Малышева зарабатывает на россиянах, а живёт в Америке Оглавление Полмиллиарда в год: на чём семья Малышевой зарабатывала в России Дворец за $6,4 млн: что скрывают Малышевы в американском Элипсе Елена Малышева считается одной из самых богатых российских телеведущих. Life.ru выяснил, как она зарабатывает в России и на что тратит миллионы в США? 17 ноября, 21:45 «Жить здорово» вполне может быть девизом семьи Елены Малышевой. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © malasdevelopment

Полмиллиарда в год: на чём семья Малышевой зарабатывала в России

В отличие от бессменной ведущей программы «Здоровье» Юлии Белянчиковой, в течение 20 лет олицетворявшей собой образ беззаветно преданного своему делу врача-бессребреника, пришедшая ей на замену Елена Малышева хорошо понимала экономическую силу магии имени, звучащего с экранов центрального ТВ.

Уже довольно скоро в России она с мужем и двумя сыновьями наладили многомиллиардный бизнес, построенный на оказании медицинских услуг и охране здоровья. Например, совокупная выручка предприятий теледоктора за 2024 год (Малышева до сих пор является совладельцем шести юридических лиц) составила заметно больше полумиллиарда рублей. И это не считая доходов от деятельности на телевидении, которую она ведёт в том числе через своё ИП.

При этом стоит отметить, что прошлый год был отнюдь не самым удачным в плане прибыли — судя по данным финотчётности, семья Малышевой, похоже, может готовиться к сворачиванию своего российского бизнеса.

Признаки этого наблюдаются с 2023 года — тогда телеведущая продала свою долю в ООО «Диета весна» — предприятии, которое торговало наборами готовой еды для правильного питания и коррекции веса. Ещё одно, связанное с ООО «Диета весна» предприятие — ООО «Есть здорово», — обеспечивающее удалённые продажи наборов, сейчас находится в стадии ликвидации.

Также в декабре 2023 года Елена Малышева вышла из учредителей благотворительного фонда поддержки достижений в области медицины «Призвание». Сейчас она является только руководителем организации. Остальные фирмы, аффилированные с семьёй теледоктора, последние годы стабильно теряют прибыль.

До сих пор основной актив, приносящий главный доход семьи, — это Медицинский центр Елены Малышевой, построенный на базе одной из обычных московских государственных поликлиник. За 2024 год он выручил 450 млн рублей. У него пять учредителей, и самой Малышевой в нём принадлежат 35%.

Дворец за $6,4 млн: что скрывают Малышевы в американском Элипсе

У семьи Малышевой есть хорошие активы в США. Возможно даже больше, чем говорилось в нашумевшем материале о дворце Малышевых, опубликованном в 2023 году.













Тогда речь шла об особняке в Нью-Джерси по адресу 34 Timberline Dr, Alpine, NJ 07620. Он расположен в 24 километрах к северу от Мидтауна Манхэттена на реке Гудзон. Район называется Alpine — своё название он получил из-за схожести со швейцарскими Альпами. В нулевых это был второй по стоимости жилья почтовый индекс в США.

Площадь дворца — более тысячи квадратов, в нём 21 комната, из них шесть спален и десять ванных комнат. Особняк супруги купили в 2016 году за 6,4 млн долларов. Забавно, что после того, как информация о семейных хоромах появилась в СМИ, изображения экстерьера и интерьеров дома из американских ресурсов были удалены, а панорама с улицы на гугл-картах заблюрена. Сегодня единственное доступное для пользователей Сети изображение — вид со спутника.

И это не единственная недвижимость Елены Малышевой в США. Согласно данным американских реестров недвижимости, на мужа и сына — Игоря Малышева и Юрия Малышева — записан дом на 14 километров южнее, по адресу 1145 Buckingham Rd, Fort Lee, NJ 07024. Площадь дома почти 800 квадратов, здесь шесть спален и шесть туалетов. Стоимость — 2,6 млн долларов. Только годовой налог на недвижимость в 2024 году составил более 40 тыс. долларов. Муж Малышевой фигурирует в нём с 2009 года, с 2013 года с ним связано имя сына Юрия.

Второй особняк, в котором могут жить члены семьи Елены Малышевой. Фото © google

Кроме этого у Малышевых были две квартиры на Манхэттене в одном и том же доме. Одна — площадью 115 квадратов — была куплена за чуть более 2 млн долларов. Она сдавалась в аренду за 7,5 тыс. долларов в месяц.

Владельцы трижды пытались избавиться от недвижимости, выставляя её на продажу. Последний раз — с июля этого года и по сей день. Желающие могут её приобрести заметно дешевле, чем приобрела семья теледоктора, — всего за 1,7 млн долларов. За эти деньги покупатель получит панорамное остекление, две спальни, два санузла, круглосуточного швейцара в доме и лифт прямо в квартиру.

Вторая побольше — почти 200 квадратов. Это уже двухэтажный пентхаус не только с лифтом в квартиру, но ещё и собственным межэтажным лифтом, камином и большой террасой с видом на Эмпайр-стейт-билдинг и Гудзон. Согласно американским реестрам недвижимости, жильё приобреталось в 2014 году за 2,2 млн долларов, а позже выставлялось за почти четыре миллиона, однако тоже безуспешно. Возможно, сейчас её может занимать младший сын Малышевой Василий.

Супруги Елена и Игорь Малышевы. Фото © fb

Авторы Евгений Кузнецов