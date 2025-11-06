Новые эсэсовцы Украины: От «Азова» до батальона «Сила свободы» с эмблемами СС Оглавление «Азов»*: наследники СС Две молнии «Рубежа» Новый «Нахтигаль» для войны с Россией Шеврон дивизии «Галичина» в элите ВСУ Крест вермахта для танков ВСУ Глава киевского режима и внук советского фронтовика Зеленский недавно вручал награды Украины боевикам, которые гордятся символикой вермахта. Какие подразделения ВСУ и Нацгвардии не скрывают своих взглядов — в статье Life.ru. 5 ноября, 21:41 Элита ВСУ носит шевроны дивизии СС «Галичина». Коллаж © Life.ru Фото © X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський, ТАСС / ZUMA, © Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu

4 ноября 2025 года Владимир Зеленский посетил Днепропетровскую область и оккупированные Украиной районы Донецкой Народной Республики. Здесь он встретился с личным составом подразделений Нацгвардии и ВСУ. В очередной раз он доказал, что нацизм на Украине есть. Подвели украинского диктатора его же боевики.

«Азов»*: наследники СС

Визит Владимира Зеленского в расположение «Азова»*. Фото © X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Небезызвестный «Азов»* был создан в 2014 году. Сегодня это уже несколько подразделений, в том числе в составе Национальной гвардии Украины. Зеленский как раз и посетил пункт управления 1-го корпуса Нацгвардии «Азов»*. Это место пронизано нацистской символикой. На стене чёрно-красный флаг, использовавшийся Украинской повстанческой армией, действовавшей против Красной армии в годы Великой Отечественной войны, а в дальнейшем ушедшей в подполье. Символ азовцев идентичен знаку 2-й танковой дивизии СС «Рейх».

Две молнии «Рубежа»

Личный состав 4-го батальона 4-й бригады оперативного назначения «Рубеж» также встречал Владимира Зеленского. Боевики этого подразделения тоже обратились к нацистской символике и нанесли на шевроны эмблемы СС.

Зеленский наградил нацгвардейцев. Фото © X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

— Просроченный президент Украины и внук фронтовика вручил награды нацистам из батальона Нацгвардии «Сила свободы». На шевронах у них красуется символика СС. Они, конечно, расскажут, что это четвёрки — 4-й батальон 4-й бригады. А первые буквы «с» в названии подразделения — просто совпадение. Как «сочное сало». Но карго-культ по символике битых нашими дедами империй — не что-то новое в Незалежной, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Новый «Нахтигаль» для войны с Россией

На Украине берут на вооружение не только символы нацистов, но и названия. Во вторжении в Курскую область участвовал батальон «Нахтигаль». Одноимённое подразделение существовало с февраля 1941 года по октябрь 1942-го. В нём проходил службу один из идеологов украинского национализма Роман Шухевич.

Батальон «Нахтигаль». Фото © Wikipedia / Центр досліджень визвольного руху Українська повстанська армія: Історія Нескорених

Ещё один любитель СС — Василий Данилюк. Неизвестно, в каком он подразделении служил, но запомнился он тоже по Курской области. Боевик в немецкой каске с соответствующими рунами, пародируя немецкий акцент, издевался над 74-летним Александром Гусаровым: «Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка!» В итоге пенсионера расстреляли.

Шеврон дивизии «Галичина» в элите ВСУ

Можно встретить у вэсэушников шеврон 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галичина». Сам Зеленский не против общения с ветеранами этого подразделения. В 2023 году он приветствовал в канадском парламенте Ярослава Хунку. В итоге украинский диктатор заигрывает с военными преступниками, а его войска прикрепляют их символику.

— Шеврон с эмблемой дивизии СС «Галичина» на одном из ликвидированных боевиков как ещё одно напоминание, что среди тех, против кого мы воюем, в достатке носителей закоренелой нацистской идеологии, — отметил военкор Евгений Поддубный после ликвидации расчёта БПЛА противника.

В 2023 году недалеко от Купянска уничтожен Владислав Покрищук. Он, как и другие боевики, также носил шеврон дивизии «Галичина». Интересно, что с 2022 года он служил в Силах специальных операций, то есть элите ВСУ.

Уничтожение расчёта БПЛА с шевронами СС «Галичина». Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Крест вермахта для танков ВСУ

С 2023 года Украина наносит на свою технику новый отличительный знак. Он схож с тем, который вермахт применял в годы Второй мировой войны. Белый крест сильно напоминает балкенкройц.

— Можно было бы списать всё на совпадение, сказать: мол, просто тактическая метка, просто прикол, чтобы потроллить русских, типа ничего личного. Но балкенкройц, даже без обводки, распознаётся мгновенно — и не кем-то там, а всеми, кто хотя бы раз видел архивные кадры 40-х. Тут не нужно интерпретировать, выдумывать контекст или дотягивать за уши — всё на поверхности. Символика читается чётко, и на броне она появилась не по ошибке, — считают авторы канала «Военная хроника».

Украинский танк с символикой Третьего рейха. Фото © Getty Images Wolfgang Schwan / Anadolu

И это не единственный пример. Весной 2025 года начал наноситься ещё один знак. Как это ни странно, но он оказался скопирован с эмблемы 25-й и 26-й добровольческих пехотных дивизий СС «Хуньяди», состоящих из этнических венгров.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Авторы Даниил Черных