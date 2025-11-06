К середине ноября цены на АЗС накроет биржевой шлейф. Сколько будет стоить бензин Оглавление Что происходит на топливном рынке в начале ноября Что будет с ценами на бензин на АЗС В начале ноября после длительного роста стали снижаться биржевые цены на бензин. Обычно через пару недель шлейфом тянется и снижение розничных цен. Что сейчас влияет на стоимость бензина и что будет с топливом на АЗС? 5 ноября, 21:20 Стало известно, как снижение оптовых цен на бензин повлияет на розничные. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Что происходит на топливном рынке в начале ноября

На бирже в начале ноября происходит коррекция. Это результат сразу нескольких факторов: завершились ремонты на НПЗ, начался спад сезонного спроса, да и мировые цены на нефть скатились к 63–66 долларам за баррель. Об этом рассказал владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс тракс» Алексей Иванов.

— В оптовом сегменте рынок развернулся вниз: на бирже котировки бензина и дизеля заметно просели. Для отрасли это сигнал, что пик напряжения пройден и дефицитный сценарий, характерный для конца лета, сейчас не просматривается, — отметил автоэксперт Tamashi Константин Ожогин.

Однако, по его оценкам, на заправках ценовая динамика развивается с задержкой. Розница закупала топливо по более высоким ценам, и инерционный эффект сохраняется — поэтому на АЗС пока видим скорее плавное замедление роста, чем снижение. Такой разрыв между оптовым и розничным сегментами — обычная история: операторы сначала отработают старые партии топлива и лишь затем начнут отражать биржевую конъюнктуру в ценах на заправках.

— На топливном рынке наблюдается постепенное выравнивание ситуации. После продолжительного периода колебаний биржевые цены на бензин начали снижаться, что свидетельствует о стабилизации рынка. Это во многом связано с комплексом мер, принятых на государственном уровне, включая продление запрета на экспорт нефтепродуктов. Именно эти шаги позволили насытить внутренний рынок и снять напряжение, которое ранее приводило к росту котировок, — рассказал вице-президент Ассоциации экспортёров и импортёров, управляющий партнёр ЮК «Лекс альянс» Артур Леер.

По его словам, несмотря на то что на автозаправках стоимость топлива пока остаётся выше, такая ситуация объясняется естественной инерцией. Розничные сети не могут мгновенно скорректировать цены вслед за биржей: в розничную цену закладываются более ранние закупки по повышенным ставкам. Сейчас рынок переживает этот переходный этап, и можно ожидать, что в ближайшие недели снижение оптовых цен начнёт отражаться и на ценниках для конечных потребителей.

Артур Леер отметил, что в целом топливный рынок вступил в стадию устойчивой стабилизации. Нефтедобывающие и перерабатывающие компании постепенно снижают отпускные цены, что говорит о начале положительного движения. После роста, зафиксированного в начале осени, начинается плавное снижение, и все предпосылки для продолжения этой тенденции сохраняются.

Что будет с ценами на бензин на АЗС

Константин Ожогин считает, что с учётом текущих факторов быстрый и резкий откат цен на бензин к середине ноября маловероятен. Базовый сценарий на конец осени — стабилизация вблизи нынешних уровней, с возможными точечными акциями или мягкой корректировкой вниз там, где оптовое удешевление было наиболее заметным. В целом рынок входит в фазу спокойствия, но рассчитывать на масштабное снижение цен без изменения регуляторных условий пока не стоит.

— Снижения на заправках к середине ноября не будет — здесь работает совсем другая логика. Крупнейшие нефтяные компании контролируют около 70% рынка АЗС и обеспечивают себя собственным производством. Для них биржевые котировки скорее ориентир, а не прямой источник закупок. Да и принцип тут давно известный: цены растут резко, а снижаются медленно и осторожно. К середине ноября АИ-92 выйдет на 62–63 рубля за литр, АИ-95 — на 67–69 рублей, то есть прибавка составит те же 1–1,5% от нынешних 61,65 и 66,13 рубля. Именно стабилизацию, а не падение — вот что мы увидим, — считает Алексей Иванов.

Он отметил, что правительство держит ситуацию в «ручном режиме». Продлён запрет на экспорт бензина до конца года, с октября действует мораторий на обнуление топливного демпфера. Это значит, что НПЗ будут получать бюджетные субсидии даже при высоких внутренних ценах, что мотивирует их насыщать отечественный рынок. Плюс работает система контроля ФАС, которая следит за ценами на 12 тысячах АЗС. Так что резких скачков не ожидается.

— Главный эффект от биржевого снижения проявится не в падении цен, а в исчезновении дефицита на независимых АЗС. Осенью многие из них временно прекращали закупки, потому что оптовые цены превышали розничные, которые ФАС жёстко контролирует. Теперь этот перекос выровняется. А вот для реального снижения розничных цен нужна другая конфигурация: стабильно низкий спрос плюс профицит топлива на рынке. Такое возможно ближе к зиме, но не раньше конца года, — добавил Алексей Иванов.

По словам Артура Леера, если текущие условия сохранятся, то к середине ноября можно ожидать умеренного, но устойчивого снижения стоимости бензина. Биржевые цены уже перестали расти, и эффект инерции, который пока удерживает розничные цены, постепенно исчерпывается. В дальнейшем, при отсутствии внешних шоков, можно рассчитывать на позитивную динамику и некоторое облегчение ценовой нагрузки на потребителей.

— Конец осени может стать периодом постепенного снижения стоимости топлива, когда стабилизация на бирже окончательно отразится на розничном рынке. Все ключевые факторы указывают на то, что рынок движется в сторону баланса, а цены на бензин в ближайшее время пойдут вниз, — добавил Артур Леер.

Авторы Нина Важдаева