Недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался о подготовке к длительному противостоянию с Россией. На его слова резко отреагировал депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Политик назвал его заявление позорным и провокационным.

«Генсек НАТО своими необдуманными, провокационными и позорными заявлениями сознательно переворачивает всё с ног на голову. Именно европейская политическая элита спонсирует продолжение и эскалацию конфликта на Украине, подливая масла в огонь», — приводит его слова РИА «Новости».

Рютте вводит в заблуждение население западных стран, выстраивая из России образ врага. По его словам, альянс продолжает создавать точки напряжения вокруг российских границ, обвиняя Москву в дестабилизации. Шеремет подчеркнул, что НАТО утратило способность к мирному диалогу и продолжает проводить враждебную политику в отношении России.

Ранее сообщалось, что Рютте резко высказался, отвечая на вопрос о возможной реакции альянса на обсуждение ядерных испытаний в России. Во время встречи с президентом Румынии Никушором Даном Рютте прокомментировал прошедшее заседание Совбеза РФ, где обсуждалась целесообразность возобновления испытаний. Политик в язвительной форме отметил, что «давно перестал реагировать на встречи, которые организует Владимир Путин», добавив, что российский лидер «просто выполняет свою работу».