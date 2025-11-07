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Регион
Опубликовано 7 ноября 2025, 04:58
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Telegraph: Визит Анджелины Джоли на Украину едва не превратился в хаос

Анджелина Джоли. Обложка © ТАСС / EPA

Анджелина Джоли. Обложка © ТАСС / EPA

Визит американской актрисы Анжелины Джоли в подконтрольный ВСУ Херсон едва не превратился в хаос из-за инцидента с её сопровождающим. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Напомним, на блокпосту в Николаевской области внимание военных привлёк один из членов группы голливудской знаменитости. Как сообщают украинские СМИ, актрисе пришлось лично вмешаться, чтобы попытаться вызволить задержанного. По данным источников агентства УНИАН в сухопутных войсках, мужчину сейчас готовят к мобилизации. Однако «Украинская правда» утверждает, что его отпустили.

Поездку организовал фонд Legacy of War Foundation, который сотрудничает с ЛГБТ-сообществом* Украины. Отмечается, что нескоординированный визит вызвал негодование руководства страны.

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* ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в РФ.

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Артём Гапоненко
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