От ковидного госпиталя — к победе над раком: Как лечат в центре ядерной медицины в «Коммунарке»

Год назад в Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка» открыли клинику ядерной медицины. По словам мэра Сергея Собянина, благодаря этому пациенты получили доступ к передовым методам обследований и лечения онкологических заболеваний.

Структура и команда: Три отделения и одна цель

В центре разместили три отделения: лучевой терапии, радионуклидной терапии и радиоизотопной диагностики. В учреждении работают 28 врачей, семь медицинских физиков и свыше 50 медсестёр. За первый год работы почти три тысячи человек прошли курс лечения, а более пяти тысяч — высокоточную радиоизотопную диагностику.

В отделении лучевой терапии установили уникальный комплекс из трёх линейных ускорителей. Это оборудование применяют для сверхточной дистанционной 3D- и 4D-лучевой терапии. Блок с КТ и МРТ позволяет специалистам составлять индивидуальный план борьбы с болезнью. Для устранения поверхностных опухолей, например, кожи, здесь используют близкофокусную рентгенотерапию. Также практикуют брахитерапию — метод, при котором радиоактивный источник воздействует на новообразование напрямую.

В отделении радионуклидной терапии, работающем с радиоактивными препаратами, обустроили изолированный блок с особыми «горячими» койками. Для диагностики здесь используют особые препараты с радиоизотопами. Они быстро накапливаются в поражённых тканях, а специальные аппараты считывают их излучение. Так врачи получают чёткую картину болезни и могут отслеживать эффективность лечения в динамике.

Методика ОФЭКТ/КТ помогает изучить как структуру, так и функции органов и тканей. Её применяют для пациентов всех возрастов. Благодаря ОФЭКТ/КТ и ПЭТ/КТ медики оценивают результаты и обнаруживают метастазы.

Индивидуальный маршрут к здоровью

В центре применяют индивидуальный подход к каждому случаю. К примеру, при облучении опухолей малого таза проводят МР-топометрию. Это повышает точность воздействия и уменьшает нагрузку на здоровые ткани. Для лечения новообразований лёгкого, средостения или молочной железы используют аппаратный контроль дыхания — это защищает сердце и лёгкие. А внутриполостную брахитерапию выполняют под седацией, что обеспечивает максимальную точность и полный комфорт во время процедуры.

За каждого пациента отвечает команда специалистов: радиологи, радиотерапевты, рентгенологи и онкологи. При необходимости к работе подключают врачей других профилей. Высокотехнологичные услуги центра доступны жителям всех районов столицы.

Комфорт и безопасность: Лечение без стресса

Большинство посетителей получает лучевую терапию в дневном стационаре. После непродолжительного ожидания в комфортной обстановке человека приглашают на процедуру. Она длится от пяти до 30 минут, после чего можно идти домой. Всего в корпусе разместили 50 кресел дневного стационара и 26 круглосуточных коек.

Новое здание площадью 12,9 тысячи квадратных метров построили из энергоэффективных материалов. Светлые фасады облицевали синими панелями с архитектурной подсветкой. Для защиты от радиации стены в помещениях с мощным оборудованием утолщили почти до трёх метров.

Тёплые надземные переходы связали центр с амбулаторным и детским корпусами. Рядом разбили уютные скверы, где можно гулять.

Медицинские газовые системы и пневмопочту объединили с другими зданиями «Коммунарки». В здании смонтировали резервное электроснабжение, отопление, современные системы пожаротушения, сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения.

Удобная планировка обеспечивает короткие маршруты для пациентов и персонала. Все отделения центра сделали доступными маломобильным посетителям. В палатах и кабинетах установили специальные поручни, расширили лифтовые холлы и зоны ожидания. Для слабовидящих сделали навигацию со шрифтом Брайля. Система вентиляции создаёт комфортный микроклимат, а в санузлах оборудовали кнопки вызова медперсонала.

Наследие и будущее: Опыт «Коммунарки» для всей страны

Пять лет назад больница в Новомосковском округе стала известна как первый в России ковидный стационар. Именно здесь создавали и применяли методы диагностики и лечения CoViD-19, которые затем перенимали по всей стране.