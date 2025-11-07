Владимир Зеленский, по имеющимся данным, разработал план экстренного отъезда с Украины в Польшу. Об этом в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Я думаю, Зеленский может внезапно исчезнуть. Он может сесть в свой самолёт и улететь в Польшу», — сказал он.

Эксперт добавил, что нельзя допустить, чтобы лидер режима скрылся. По его мнению, Зеленский обязан ответить за свои действия как перед украинским народом, жизни которого были бессмысленно растрачены, так и перед россиянами.

Ранее стало известно, что Зеленский опасается, что западные союзники могут отказаться от поддержки Киева после завершения конфликта. Согласно аналитическим оценкам, обсуждаемые планы по урегулированию не предлагают Украине достаточных гарантий. Специалисты считают эту тревогу обоснованной, так как ни США, ни Европа не стремятся предоставить Киеву твёрдые обязательства в сфере безопасности.