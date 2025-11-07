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Регион
Опубликовано 7 ноября 2025, 10:49

Военкор Котенок: Снижение атак ВСУ может указывать на подготовку масштабного налёта

Обложка © Станислав Красильников/ТАСС

Обложка © Станислав Красильников/ТАСС

Резкое уменьшение интенсивности ночных атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы может свидетельствовать о подготовке Киевом более масштабного удара. Такое мнение высказал военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале.

«Как правило, резкое снижение БПЛА-активности предшествует очередной попытке Киева продемонстрировать масштабный налет — в том числе с прицелом на то, чтобы пробить ПВО вокруг Москвы», — написал он.

По словам Котенка, российские силы противовоздушной обороны находятся в полной готовности к отражению возможной атаки.

Ранее СВР узнала, что Запад рассматривает вариант с диверсией на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны её ядерных реакторов, а ответственность за неё хотят возложить на Москву.

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Новости СВО. ВСУ в котле под Купянском, ВС РФ форсировали Янчур и рвутся к Гуляйполю, Запад готовит провокацию на Запорожской АЭС, 7 ноября
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Марина Фещенко
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