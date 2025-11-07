Военкор Котенок: Снижение атак ВСУ может указывать на подготовку масштабного налёта

Резкое уменьшение интенсивности ночных атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы может свидетельствовать о подготовке Киевом более масштабного удара. Такое мнение высказал военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале.

«Как правило, резкое снижение БПЛА-активности предшествует очередной попытке Киева продемонстрировать масштабный налет — в том числе с прицелом на то, чтобы пробить ПВО вокруг Москвы», — написал он.