С 1 декабря изменится порядок начисления пособий на детей. Как будут проводить выплаты Оглавление Какие выплаты на детей можно получить до конца декабря Для кого изменятся суммы выплат на детей с 1 декабря До конца декабря действует срок получения ряда пособий на детей. При этом изменится и порядок получения выплат семьям. Что нужно учесть, чтобы получить деньги вовремя в декабре? 10 ноября, 21:45 В декабре изменится график и порядок начисления детских пособий. Обложка © Life.ru

Какие выплаты на детей можно получить до конца декабря

На региональных уровнях есть выплаты, которые действуют до конца декабря 2025-го.

Так, в Калининградской области предусмотрена единоразовая выплата при рождении первого ребёнка в 2020–2025 годах. Эта мера поддержки распространяется на женщин, родивших в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2025 года первого ребёнка во время обучения или в течение 3 лет после окончания обучения. Причём учитывается и очная, и очно-заочная форма обучения. Об этом сообщила ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

Такую меру поддержки могут получить студентки государственных вузов и колледжей, а также частных образовательных организаций, имеющих действительное свидетельство о государственной аккредитации, или их филиалах. Размер выплаты составляет 345 000 рублей.

— В Пензенской области в декабре 2025 года прекращается денежная выплата на проезд в размере 1080 рублей. Право на неё имеют проживающие на территории Пензенской области члены семей военнослужащих. К ним относятся супруга (супруг); дети с 7 до 18 лет; дети, не достигшие возраста 23 лет, обучающиеся очно в образовательных организациях региона, — добавила Оксана Красовская.

Те, кто еще не успел данную выплату оформить, могут за ней обратиться в МФЦ или в орган социальной защиты населения.

В Омской области в декабре 2025 года прекращается выплата студенческим семьям. Право на получение единовременной выплаты предоставляется на ребёнка, родившегося с 1 января по 31 декабря 2025 года, являющегося гражданином Российской Федерации. Деньги выплачивают, если оба родителя или единственный родитель учатся и живут на территории региона.

— Размер выплаты — 100 000 рублей. Если в семье студентов родится ребёнок в декабре и семья подпадаёт под необходимые условия, то они могут ещё получить эту меру поддержки. Единовременная выплата назначается и выплачивается, если обращение за ней последовало не позднее одного года со дня рождения ребёнка, — пояснила Оксана Красовская.

Для кого изменятся суммы выплат на детей с 1 декабря

Перед Новым годом семьи с детьми получат выплаты раньше времени. В конце декабря придут пособия, которые обычно перечисляют в начале месяца. Таким образом, в декабре выплаты на детей выдадут два раза — в начале и конце месяца.

Повышенные пособия могут получить те, кому нужно будет переоформлять в декабре детские выплаты, назначенные в прошлом году. К примеру, в семье за 2024 год уменьшился доход, а им выплата была ранее назначена в размере 50 % от прожиточного минимума на ребёнка. В этом случае в 2025 году есть вероятность увеличения размера пособия до 75 % или 100%.

— При продлении единого пособия также будут применяться правила, которые действуют с 1 января 2025 года. Для получения выплат минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее 4 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). МРОТ на 2025 год равен 22 440 рублям. Исходя из требований, доход каждого трудоспособного члена семьи, вне зависимости от формы занятости, должен быть не менее 89 760 рублей в течение 12 месяцев. Данное условие не применяется, если в месяцы расчётного периода трудоспособный член семьи не работал по уважительным причинам (к примеру, женщина была беременна или ухаживала за ребёнком), — пояснила Оксана Красовская.

Также при рождении ребёнка в декабре 2025 года семья может не подавать заявление на новорождённого ребёнка, если уже на других детей назначено пособие. На новорождённого единое пособие будет назначено проактивно. Причём в том же размере, в котором семья уже получает его на старших детей.

Авторы Нина Важдаева