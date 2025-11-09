Рунический гороскоп на неделю 10–16 ноября: как выжить в первые дни ретроградного Меркурия

Неделя с 10-го по 16 ноября 2025 года пройдёт под влиянием ретроградного Меркурия. В это время Вселенная словно проверяет, насколько вы готовы к внутренним переменам. Рунический гороскоп от Игоря Вечерского, написанный эксклюзивно для Life.ru, предупреждает: настало время, когда старое окончательно уходит, а новое только формируется. Руны, как и тысячи лет назад, хранят мудрость Севера. Они не просто предсказывают события, а показывают, где именно нужно действовать, а где — отпустить контроль. С их помощью можно понять, какие двери откроются, где таится подвох и в какой момент важно сделать шаг вперёд, даже если страшно. Что руны шепчут именно вам?

Знак зодиака Овен: гороскоп на неделю с 10-го по 16 ноября 2025

Неделя под влиянием перевёрнутого Тейваза начнётся с необходимости отпустить борьбу. Вселенная как будто сама замедляет ритм. Перевёрнутый Турисаз говорит: не рискуйте, не бросайтесь на старые проблемы — они решаются мягкостью, а не напором. Всё, что было опасным, уже теряет силу. Хагалаз завершает период перемен, сметая лишнее. Не бойтесь — за разрушением всегда стоит обновление. Вы очищаете пространство для новых успехов и вдохновения. Главное — не терять внутреннего света и веры в себя.

Знак зодиака Телец: гороскоп на неделю с 10-го по 17 ноября 2025

Райдо ведёт вас вперёд: это неделя движения, дорог и смелых решений. Даже если путь покажется запутанным, он выведет туда, где вас ждёт новое вдохновение. Перевёрнутый Перто напоминает: не всё можно предугадать — позвольте судьбе внести свои коррективы. Не бойтесь неожиданностей, они полезны. Перевёрнутый Альгиз советует укрепить внутренние границы и не делиться слишком личным. Прислушайтесь к интуиции, она укажет, кто рядом с вами по доброй воле, а кто — из выгоды. Конец недели принесёт спокойствие и уверенность в своём выборе.

Знак зодиака Близнецы: гороскоп на неделю с 10-го по 17 ноября 2025

Беркана несёт энергию роста, исцеления и любви. Вас ждут вдохновение и творческое обновление, особенно если направить силы в то, что приносит радость. Игорь Вечерский Рунолог

Перевёрнутый Турисаз говорит: не вступайте в борьбу с прошлым — мягкость и дипломатия сейчас сильнее оружия. Манназ помогает выстроить гармоничные отношения и напоминает, что вы — зеркало окружающих. Неделя благоприятна для встреч, общения и новых идей. Всё, что рождается из сердца, принесёт вам поддержку и удачу.

Знак зодиака Рак: гороскоп на неделю с 10-го по 17 ноября 2025

Свет Соуло освещает ваш путь, придавая уверенность и энергию. Вы чувствуете прилив вдохновения, а дела идут легче, чем раньше. Беркана усиливает способность к созиданию и заботу: время двигаться вперёд, вас ждёт постепенный прогресс. Манназ укрепляет ваши способности и указывает на важность человеческого фактора. Вас ждёт гармония и эмоциональное восстановление. Всё, что вы сделаете из любви, откроет двери к новым возможностям.

Знак зодиака Лев: гороскоп на неделю с 10-го по 17 ноября 2025

Перевёрнутая Вунье может принести раздражение из-за мелочей, но не позволяйте им отравлять настроение. Эйваз символизирует борьбу противоположностей — это внутренний вызов, требующий зрелости. Не бегите от конфликта, наблюдайте за ним, ведь именно так вы трансформируете энергию в силу. Перевёрнутый Манназ напоминает: гордыня — ваш единственный враг. Неделя учит принятию и доверию. Отпустите необходимость быть всегда правыми — и почувствуете, как мир вновь становится вашим союзником.

Знак зодиака Дева: гороскоп на неделю с 10-го по 17 ноября 2025

Соуло даёт мощный прилив энергии и уверенности — время действовать и реализовывать задуманное. Турисаз придаёт вам внутреннюю силу: вы способны справиться с любыми задачами, если направите энергию на созидание. Перевёрнутый Эваз советует не торопить результаты. Ваши проекты требуют зрелости, терпения и партнёрского подхода. Всё, что начнёте сейчас, станет фундаментом для успеха в будущем. Неделя принесёт уверенность в своих силах и тихое удовлетворение от достигнутого.

Знак зодиака Весы: гороскоп на неделю с 10-го по 17 ноября 2025

Перевёрнутый Альгиз предупреждает: возможны эмоциональные перегрузки и ощущение, что защита ослабла. Это иллюзия — вы просто стали чувствительнее. Игорь Вечерский Рунолог

Перевёрнутая Беркана говорит о временном застое, но он нужен, чтобы накопить силы. Не спешите, позвольте себе паузу. Дагаз становится переломным моментом: именно в темноте рождается рассвет. Неделя принесёт внутреннее обновление, особенно если отпустите устаревшие страхи. Мир готов дать вам шанс начать заново — примите его с благодарностью и доверием.

Знак зодиака Скорпион: гороскоп на неделю с 10-го по 17 ноября 2025

Иса замораживает ситуации, заставляя взглянуть на них трезво. Не стоит действовать сгоряча — сейчас важно наблюдать. Перевёрнутый Перто вскрывает незримое, но не для драмы, а для освобождения. Всё, что выйдет на поверхность, очистит пространство. Перевёрнутая Вунье может добавить немного усталости, но не принимайте это всерьёз — вы просто обновляетесь. Неделя подходит для внутренней работы, анализа и завершения старых дел. Через тишину и порядок придёт ясность.

Знак зодиака Стрелец: гороскоп на неделю с 10-го по 17 ноября 2025

Хагалаз встряхивает привычное, заставляя отказаться от иллюзий. Не пугайтесь перемен — они ведут к свободе. Соуло дарит энергию обновления и уверенность в себе: вы сможете преодолеть всё. Перевёрнутый Турисаз советует избегать ненужных рисков и спорных ситуаций. Сосредоточьтесь на себе, а не на чужом мнении. Неделя поможет избавиться от внутреннего напряжения и восстановить веру в собственные силы. Через разрушение придёт обновление и вдохновение.

Знак зодиака Козерог: гороскоп на неделю с 10-го по 17 ноября 2025

Ингуз приносит желание созидать и новую энергию. Всё, что связано с партнёрством, отношениями или творчеством, получит мощный импульс. Перевёрнутый Манназ предупреждает о непонимании — не держите эмоции в себе, обсуждайте всё спокойно. Оцените окружающих, возможно, кто-то затевает неладное. Лагуз усиливает интуицию и глубину чувств, помогая избежать ошибок. В конце недели вы почувствуете эмоциональную ясность и лёгкость. Верьте своим ощущениям — они точнее любых слов.

Знак зодиака Водолей: гороскоп на неделю с 10-го по 17 ноября 2025

Райдо символизирует путь и обновление. Неделя откроет новые возможности — главное, не сопротивляйтесь переменам и отправляйтесь в путь. Игорь Вечерский Рунолог

Ингуз несёт страсть и энергию действия: всё, что вы начнёте, получит сильный импульс. Перевёрнутая Беркана напоминает о важности заботы о теле и душе — не жертвуйте собой ради других и пересмотрите свои действия. Неделя поможет соединить разум и сердце. Делайте шаги вперёд уверенно, даже если не всё ясно — Вселенная направляет вас в нужную сторону.

Знак зодиака Рыбы: гороскоп на неделю с 10-го по 17 ноября 2025

