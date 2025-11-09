Приговор без чуда: Неделя, когда Запад понял, что Украина проиграла Публицист и аналитик Александр Роджерс — об итогах недели, когда Запад треснул. Падение Покровска, флаги в Праге и слёзы Зеленского о деньгах окончательно добили старые иллюзии. 8 ноября, 21:23 3492 3492 На этой неделе Запад начал осознавать своё поражение в борьбе с Россией. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI, photolinc

Неделя прошла под знаком постепенного принятия реальности со стороны Запада. Не всегда и не во всём, не у всех, да и не в полном объёме, но появились первые звоночки ещё не смирения, но хотя бы осознания.

Во-первых, большинство европейцев смирилось с тем, что украсть замороженные (уже не особо, потому что «Евроклир» начал транзакции с ними) российские активы не получится. Последовали, в частности, заявления о том, что без их воровства МВФ не даст Украине новых кредитов. То есть это ещё не полный отказ от этой безумной идеи, но уже «Но как же…».

Во-вторых, несмотря на сопротивление со стороны глобалистов, в Чехии отправили в отставку «проевропейское» правительство Фиалы и сформировали коалиционное правительство Бабиша. Которое уже начало снимать украинские флаги с госучреждений в Праге, чем вызвало нехилый пожар среди свидомитов.

Петр Фиала. Фото © ТАСС / Zuma

Впрочем, оснований для истерик и паники у немногочисленных доживших до сих пор патриотов Украины и без этого достаточно. Например, в честь годовщины Великой Октябрьской революции им в очередной раз вынесли энергетику. Перемога с «отменили график веерных отключений света» оказалась недолгой. Как обычно.

Денег, кстати, у них тоже нет. Европейцы уже четвёртый месяц «недодают», и на днях Зеленский плакался: «Где мои обещанные 3 миллиарда долларов?»

На этом фоне его грандиозные планы «Мы сейчас военных переведём на контракт и будем платить гораздо большие зарплаты» выглядят особенно нереальными. На какие шиши, Вива?! Это тот случай, когда незламный вождь и реальность не имеют шансов на пересечение. Кстати, само наличие таких планов уже указывает на определённую степень отчаяния, потому что людоловы из ТЦК, численность которых уже довели до 100 тысяч (не считая полиции и «титушек»), не справляются — поэтому приходится пытаться заманивать в смертники деньгами. В основном безуспешно, потому что мёртвым деньги не нужны.

В-третьих, Трамп предпринял турне по среднеазиатским республикам. С очевидным подтекстом «Ну, может, хотя бы вы сможете уговорить Путина пойти на уступки» (никакого другого смысла в этом внезапном интересе администрации Жёлтого дома к Средней Азии не просматривается). Те в свою очередь конечно, наговорили Трампу всяческих комплиментов, какой он потужный миротворец. Но достаточно прозрачно намекнули, что «Путин и так достаточно мягко с тобой, больше никаких уступок не жди».

В-четвёртых, достаточно неожиданно на фоне всех предыдущих «Вывсёврёти» и «На самом деле всё не так однозначно», западная пресса смиренно признала потерю Покровска и превращение его обратно в Красноармейск. Вот просто, без всех их этих обычных «хайли лайкли» и «частично скончался».

Правда, конечно, ещё пытаются местами рассказывать об «относительно успешных действиях украинских десантников в Доброполье». В стиле «Смотрите, они до сих пор ещё местами живы — это, несомненно, большой успех!».

Но в целом приходит осознание, что Россия побеждает и nothing you can do about it. В том числе и к большинству самих украинцев (за исключением «офиса Зеленского», там сплошные зависимые — а сам недовождь активно косплеит Адика образца зимы 45-го года). Пишут и про безнадёжные котлы, и про отсутствие новой укреплённой линии обороны, и про критический дефицит резервов.

Видео с пленными из-под Покровска показывают нам пожилых изношенных мужиков за пятьдесят, мягко говоря, не похожих на рекламные картинки Рейха про суперсолдат и надлюдын. Которые говорят о бессмысленности сопротивления, отсутствии снабжения и о том, что их бросили умирать.

Я тут сформулировал новую версию эффекта Даннинга – Крюгера (сформулировал её, глядя на провальное интервью Антоновского, но и для Зеленского она подходит): Тупой не может понять, что он давно проиграл, потому что он тупой.

В результате дурачок Стерненко радостно публикует слова Орбана о том, что «чудеса случаются» в ответ на вопрос Трампа, может ли Украина победить. Хотя на самом деле слова «Тут поможет только чудо» — это всегда приговор (потому что боженька не любит нацистов).

Сергей Стерненко. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Всё больше экспертов и публицистов начинают приходить к моей старой мысли о том, что «мы воюем с блоком победившей глупости». Когда я только начинал это писать, мне почти все говорили, что утрирую и перегибаю, а теперь это уже почти мейнстрим. Как обычно.

Птицы додо в своё время вымерли, потому что были слишком тупыми. Сейчас эта история повторяется уже с некоторыми людьми и даже народами…

Авторы Александр Роджерс