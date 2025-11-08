Народный художник России Павел Никонов умер в 95 лет

Сегодня, 8 ноября, стало известно о смерти народного художника РФ, лауреата Государственной премии РФ в области литературы и искусства Павла Никонова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российской академии художеств (РАХ).

«Российская академия художеств с прискорбием сообщает, что сегодня на 96-м году жизни скончался Народный художник Российской Федерации, академик и член президиума РАХ Павел Федорович Никонов», — говорится в сообщении.

В Академии подчеркнули, что Никонов был одним из крупнейших мастеров отечественного изобразительного искусства. Он оставил значительный след в истории живописи и воспитании новых поколений художников.

Павел Никонов родился в Москве 30 мая 1930 года, учился в Московской средней художественной школе, а во время Великой Отечественной войны находился в эвакуации в Башкирской АССР. После окончания института имени Сурикова в 1956 году Никонов сам преподавал там живопись.

Он был награждён орденом Почёта и дважды становился лауреатом Государственной премии России в области литературы и искусства — в 2001 и 2021 годах. Его творчеству посвящены книга Анны Дехтярь «Павел Никонов» и документальный фильм «Никонов», снятый режиссёром Антоном Белянкиным.

