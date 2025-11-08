Россия и США
8 ноября, 12:28
Телефонные мошенники начали действовать по новой схеме с оформлением кредитов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23

В МВД предупредили россиян о новом способе мошенничества, получившем распространение в последнее время. Преступники привлекают потенциальных жертв предложением оформить виртуальную кредитную карту с крупным лимитом, утверждая, что займ доступен практически любому человеку, независимо от возраста и наличия негативной кредитной истории.

Для получения одобрения клиенту предлагается зарегистрироваться на специальном ресурсе, внести персональные данные и предварительно оплатить некий сбор. После передачи конфиденциальной информации злоумышленники получают доступ к личным сведениям гражданина, используя их впоследствии для совершения новых преступлений, включая кражу денежных средств.

Правоохранители настоятельно рекомендуют гражданам проявлять осторожность и внимательность, помнить, что легальные кредитные организации никогда не требуют оплаты комиссии заранее и не обещают мгновенного положительного решения без проверки платёжеспособности клиента.

Хитрая бабулька всучила мошенникам фальшивые купюры вместо 1,7 млн рублей
Ране Life.ru сообщал, что телефонные аферисты используют социальную рекламу о налогах и «уведомляют» россиян о якобы имеющейся задолженности. Злоумышленники просят «заполнить форму онлайн» и требуют назвать код из SMS для «подтверждения».

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Полина Никифорова
  • Новости
  • МВД РФ
  • Мошенничество
  • Криминал
