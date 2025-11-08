Губернатор Вологодской области рассказал о состоянии атакованной ВСУ подстанции
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о нападении беспилотников на подстанцию «Белозерская». По его словам, разрушений на объекте не зафиксировано, электроснабжение региона и соседних областей не нарушено.
«Разрушений энергетического объекта не допущено. Имеющиеся минимальные повреждения не привели к ограничению передачи мощности и не повлияли на электроснабжение потребителей Вологодской области и соседних регионов. Жертв нет», — написал он в своёмTelegram-канале.
Оперативные службы продолжают работу на подстанции. Несмотря на атаку дронов, ситуация остаётся стабильной, угрозы жизням людей и работе энергосистемы нет.
Ранее сообщалось, что подстанция «Белозёрская» подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. На распределительную подстанцию напряжением 750 кВ «Белозёрская» зафиксированы три попадания дронов, и в настоящий момент устанавливается полный объём нанесённого ущерба. В момент атаки на подстанции находились восемь человек — оперативный персонал, охрана и представители подрядчика — но никто не пострадал.
