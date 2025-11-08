Губернатор Вологодской области рассказал о состоянии атакованной ВСУ подстанции

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о нападении беспилотников на подстанцию «Белозерская». По его словам, разрушений на объекте не зафиксировано, электроснабжение региона и соседних областей не нарушено.

«Разрушений энергетического объекта не допущено. Имеющиеся минимальные повреждения не привели к ограничению передачи мощности и не повлияли на электроснабжение потребителей Вологодской области и соседних регионов. Жертв нет», — написал он в своёмTelegram-канале.

Оперативные службы продолжают работу на подстанции. Несмотря на атаку дронов, ситуация остаётся стабильной, угрозы жизням людей и работе энергосистемы нет.