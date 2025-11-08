Россия и США
8 ноября, 12:36

Губернатор Вологодской области рассказал о состоянии атакованной ВСУ подстанции

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о нападении беспилотников на подстанцию «Белозерская». По его словам, разрушений на объекте не зафиксировано, электроснабжение региона и соседних областей не нарушено.

«Разрушений энергетического объекта не допущено. Имеющиеся минимальные повреждения не привели к ограничению передачи мощности и не повлияли на электроснабжение потребителей Вологодской области и соседних регионов. Жертв нет», — написал он в своёмTelegram-канале.

Оперативные службы продолжают работу на подстанции. Несмотря на атаку дронов, ситуация остаётся стабильной, угрозы жизням людей и работе энергосистемы нет.

Ранее сообщалось, что подстанция «Белозёрская» подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. На распределительную подстанцию напряжением 750 кВ «Белозёрская» зафиксированы три попадания дронов, и в настоящий момент устанавливается полный объём нанесённого ущерба. В момент атаки на подстанции находились восемь человек — оперативный персонал, охрана и представители подрядчика — но никто не пострадал.

Милена Скрипальщикова
