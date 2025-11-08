Под завалами обрушившегося дома в Тульской области людей нет, поисковые работы завершены

«Повреждённый подъезд будем разбирать, а после получения окончательного заключения экспертов приступим к его восстановлению. Пострадавших четверо — они госпитализированы. Состояние здоровья пострадавших держим на контроле», — сказал губернатор, приехавший на место ЧП.

Люди из дома, где сегодня утром взорвался газ, сейчас живут у родных. Если кому-то негде остановиться, им бесплатно предоставят комнату и еду в гостинице «Надежда» в селе Орловка Куркинского района. Чтобы узнать подробности, необходимо позвонить в ЕДДС Куркинского района по номерам 5-10-22, 5-13-33 или на мобильный 8-980-589-9146 в любое время. Жители двух подъездов, которые не пострадали, смогут вернуться домой, когда снова заработают газ, вода, отопление и свет. Этим сейчас занимаются специальные службы.