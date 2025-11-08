Россия и США
8 ноября, 12:38

Под завалами обрушившегося дома в Тульской области людей нет, поисковые работы завершены

Обложка © Telegram / МЧС Тульской области

Поисковые работы на месте обрушения подъезда в Тульской области завершены: под завалами людей нет, погибших также нет. Губернатор региона Дмитрий Миляев объявил о планах по разбору повреждённой секции дома и последующему восстановлению, которое начнётся после экспертизы.

Губернатор Тульской области на месте взрыва в жилом доме. Видео © Telegram / Дмитрий Миляев

«Повреждённый подъезд будем разбирать, а после получения окончательного заключения экспертов приступим к его восстановлению. Пострадавших четверо — они госпитализированы. Состояние здоровья пострадавших держим на контроле», — сказал губернатор, приехавший на место ЧП.

Люди из дома, где сегодня утром взорвался газ, сейчас живут у родных. Если кому-то негде остановиться, им бесплатно предоставят комнату и еду в гостинице «Надежда» в селе Орловка Куркинского района. Чтобы узнать подробности, необходимо позвонить в ЕДДС Куркинского района по номерам 5-10-22, 5-13-33 или на мобильный 8-980-589-9146 в любое время. Жители двух подъездов, которые не пострадали, смогут вернуться домой, когда снова заработают газ, вода, отопление и свет. Этим сейчас занимаются специальные службы.

Ранее Life.ru сообщал, что в Тульской области произошло обрушение подъезда жилого дома из-за взрыва газа. В трёхэтажном здании в посёлке Куркино частично разрушен первый подъезд. Следственный комитет возбудил уголовное дело для установления точных причин чрезвычайной ситуации, а для жильцов организован временный пункт размещения.

