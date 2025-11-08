Прокуратура Москвы создала систему помощи участникам СВО и их семьям

Столичная прокуратура представила специальные механизмы межведомственного взаимодействия для оперативного решения проблем участников спецоперации (СВО) и их близких. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам заседания под руководством прокурора Москвы Максима Жука.

Адаптированное жильё для инвалида-колясочника, воевавшего в рядах ВС РФ. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

«На заседании под председательством прокурора Москвы Максима Жука выработаны механизмы межведомственного взаимодействия и обмена информацией для оказания оперативной помощи по любым вопросам участникам СВО и их родным», — отмечается в официальном сообщении.

Практическая реализация новой системы уже показала результаты: для ветерана-колясочника оперативно адаптировали жильё, установив пандусы и расширив дверные проёмы, пока он проходил реабилитацию в госпитале. Совместно с фондом «Защитники Отечества» участник СВО также был обеспечен необходимыми средствами реабилитации.

