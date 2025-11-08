В Пермском крае пассажирский автобус без водителя улетел в кювет возле жилого дома

Пассажирский автобус без водителя в Соликамске съехал в кювет недалеко от жилого дома. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Автобус в Соликамске вылетел в кювет. Видео © Telegram / Ural Mash

Транспортное средство передней частью оказалось в придорожной канаве всего в нескольких метрах от пятиэтажки. На опубликованных кадрах видно, что автобус сильно накренился.

Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту произошедшего. В ведомстве уточнили, что водитель успел покинуть салон до момента съезда автомобиля. Пострадала одна пассажирка, которой была оперативно оказана медицинская помощь.

