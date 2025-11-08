Россия и США
8 ноября, 15:21

При крушении вертолёта в Дагестане погибли замглавы КЭМЗ и три ведущих сотрудника

Обложка © Telegram / МЧС России по Республике Дагестан

В результате крушения вертолёта Ка-226 в Дагестане погибли замгендиректора и ведущие сотрудники Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ). Об этом сообщили в Telegram-канале предприятия.

«В результате трагической аварии погибли четыре человека, ещё трое были доставлены в больницу, один из которых, бортмеханик вертолёта Суров Пётр Георгиевич 1968 года рождения, скончался в больнице», — указано в сообщении.

Среди жертв трагедии оказались:

  • Заместитель генерального директора концерна по строительству и транспортному обеспечению Ачало Магомедов.
  • Главный инженер-энергетик Сергей Суслов.
  • Главный конструктор по вертолетостроению Сиражутдин Саадуев.
  • Водитель Ислам Джабраилов.
  • Бортмеханик Пётр Суров.


Ещё трое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение.

Руководство и сотрудники завода выразили искренние соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, 7 ноября в Дагестане частный вертолёт, следовавший из Кизляра в Избербаш, потерпел крушение в районе посёлка Ачи-Су. Из семи человек, находившихся на борту, четверо погибли сразу, а позднее ещё один скончался в медицинском учреждении.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Наталья Демьянова
