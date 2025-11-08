При крушении вертолёта в Дагестане погибли замглавы КЭМЗ и три ведущих сотрудника

В результате крушения вертолёта Ка-226 в Дагестане погибли замгендиректора и ведущие сотрудники Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ). Об этом сообщили в Telegram-канале предприятия.

«В результате трагической аварии погибли четыре человека, ещё трое были доставлены в больницу, один из которых, бортмеханик вертолёта Суров Пётр Георгиевич 1968 года рождения, скончался в больнице», — указано в сообщении.

Среди жертв трагедии оказались: Заместитель генерального директора концерна по строительству и транспортному обеспечению Ачало Магомедов.

Главный инженер-энергетик Сергей Суслов.

Главный конструктор по вертолетостроению Сиражутдин Саадуев.

Водитель Ислам Джабраилов.

Бортмеханик Пётр Суров.

Ещё трое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение.

Руководство и сотрудники завода выразили искренние соболезнования родным и близким погибших.