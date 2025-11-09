Новости СВО. ВС РФ взяли Вольчье, котёл для ВСУ в Димитрове захлопнулся, потери Украины превысили 1,7 миллиона человек, 9 ноября Оглавление Курская область, 9 ноября Днепропетровская область, 9 ноября Донецкая Народная Республика, 9 ноября Украинские ТЭС перестали работать Названы потери Украины в ходе СВО Армия России совершила прорыв в Днепропетровской области, Сырский теряет людей под Красноармейском, украинские ТЭС не выдержали удара — дайджест Life.ru. 8 ноября, 21:07 12354 12354 Армия России уничтожает позиции ВСУ у Красноармейска. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Курская область, 9 ноября

В районе села Искрисковщина российские артиллеристы уничтожили личный состав ВСУ. Населённый пункт находится в нескольких километрах от Курской области. На Сумщине штурмовые группы 225-го полка противника попытались начать контрнаступление, но были уничтожены. Киев продолжает переброску дополнительных сил к Андреевке.

Список уничтоженной техники ВСУ пополнился украинской САУ «Богдана» и американской M109 Paladin, а также бронированным гусеничным вездеходом BvS 10.

Днепропетровская область, 9 ноября

Армия России освободила село Волчье. Стало это возможно благодаря прорыву линии обороны ВСУ. Бои на этом участке вели бойцы 36-й гвардейской бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».

— Группировка «Восток» обходит с востока, юга и запада два крупных населённика — Орестополь и Великомихайловку, расположенные на важном перекрёстке дорог. Их потеря осложнит логистику ВСУ и создаст предпосылки для наступления на райцентр — пгт Покровское, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Карта СВО на 9 ноября 2025 года. Штурмовые подразделения 36 гвардейской бригады 29 армии ГрВ «Восток» взяли под контроль село Волчье Днепропетровской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Донецкая Народная Республика, 9 ноября

По предварительным данным, ВС РФ заняли село Ровное. Таким образом группировка ВСУ в Димитрове (Мирнограде) полностью окружена. Как раз сюда бегут боевики из Красноармейска (Покровска).

— Сейчас бойцы штурмовых подразделений 2-й армии группировки «Центр» вытеснили вэсэушников на восточные окраины Красноармейска. Практически 95% города зачищено. В данный момент зачищается северо-восточный район Динас и восточные пригороды — Гнатовка и Рог, — рассказал военкор Павел Кукушкин.

Все попытки главкома ВСУ Александра Сырского спасти окружённых не увенчались успехом. Наступление со стороны Родинского было остановлено. Владимир Зеленский продолжает лгать об обстановке на этом направлении. По его словам, в Красноармейске всего 314 русских воинов.

На севере ДНР продолжаются бои за Ямполь и Дроновку. Если в первом ВСУ пытались атаковать, то во втором населённом пункте наши войска продвигаются. Ликвидация подразделений противника идёт и у Звановска.

Зенитчики Александрийской бригады круглосуточно прикрывают подразделения группировки войск «Центр», уничтожая беспилотники противника на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Украинские ТЭС перестали работать

Все ТЭС, принадлежащие «Центрэнерго» Украины, перестали генерировать электроэнергию. Случилось это после ночного удара.

— Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью! — говорится в заявлении компании.

Минувший удар по энергетическим объектам украинские эксперты назвали самым крупным за время СВО. Стоит сказать, что мощности для выработки электричества на Украине ещё остались. До сих пор в строю АЭС и ГРЭС, а также ряд объектов, относящихся к компании «ДТЭК» олигарха Рината Ахметова.

Названы потери Украины в ходе СВО

Американское издание Military Watch Magazine утверждает, что суммарные потери Украины к августу 2025 года достигли отметки в 1,7 миллиона человек. Это как по ранению, так и погибшие. Большие потери, по мнению журналистов, являются причиной массового дезертирства. В материале сказано, что число дезертиров может быть 400 тысяч человек, а новобранцы не спасают положение на линии соприкосновения.

Украинский военный журналист Игорь Луценко заявляет, что в октябре свыше 21 тысячи человек пополнили ряды самовольно оставивших части. Канал «Военная хроника» отмечает, что численный состав ВСУ сокращается, так как в среднем суточные потери достигают 1,5 тысячи, а мобилизация даёт только 30 тысяч новобранцев.

— Откатывающаяся армия ещё способна побеждать, а разбегающаяся армия, теряющая всё больше людей из-за дезертирства, представляет реальную опасность для существования Украины, — пожаловался Луценко.

По его словам, украинцы бегут из армии каждые две минуты, но при этом киевскому режиму хватает денег и дронов, чтобы продолжать боевые действия.

