Официальный представитель МИД России Мария Захарова не смогла сдержать эмоций во время исполнения песни «С чего начинается Родина» на мероприятии в Национальном центре «Россия». Исполнителем был Дониёр Джумаев из «Волонтёров Победы». Зал приветствовал выступление школьника стоя.

Школьник довёл Захарову до слёз песней «С чего начинается Родина». Видео © Telegram/ Мария Захарова

«Вы можете себе в биографию записать: «довёл Захарову до слёз» <...> Что осуществляется — это цели и задачи. А вот мечта — это что-то такое эфемерное. И, конечно, мечта вот один раз хотя бы в жизни испытать то, что испытывают люди с таким голосом», — сказала Захарова.

Обращаясь к молодому исполнителю, дипломат с теплотой отметила, что не верит в «белую» или «чёрную» зависть, но существует особое чувство — мечта об обладании талантом и силой голоса, способного так глубоко воздействовать на людей. Песня вызвала живую реакцию в зале: зрители слушали стоя, аплодировали и, как отмечают присутствовавшие, переживали момент всеобщего единения.

Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин поздравил «Волонтёров Победы» с юбилеем и отметил их роль в объединении людей. Президент подчеркнул, что международный волонтёрский корпус сыграл важную роль в организации и проведении масштабных мероприятий к юбилею Великой Победы в 2025 году.