Дом, где Трамп провёл свои первые четыре года жизни, выставили на продажу

Дом в нью-йоркском районе Квинс, где прошли первые четыре года жизни президента США Дональда Трампа, теперь выставлен на продажу. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В 1940 году Фред Трамп, отец будущего президента, возвёл в районе Jamaica Estates, что в 23 километрах от Манхэттена, дом в тюдоровском стиле. Вскоре после того, как Дональду Трампу исполнилось четыре года, семья перебралась в другое, расположенное неподалёку жилище. Дом, о котором идёт речь, располагает пятью спальнями и занимает площадь около 232,3 квадратных метров, к которым добавляется подвал площадью примерно 93 квадратных метра.

К сожалению, последний владелец сдавал дом в аренду, что привело к его упадку. В 2025 году девелопер Томми Лин выкупил его за 835 тысяч долларов. Он описал состояние дома как «непригодное для жилья», отметив отсутствие водоснабжения и электричества. Прорыв трубы привёл к обширному поражению плесенью как подвала, так и крыши здания.

После завершения капитального ремонта, обошедшегося примерно в $500 тысяч, общие вложения в дом достигли более $1,3 млн. В настоящее время Лин предлагает недвижимость к продаже по цене $2,3 млн.

