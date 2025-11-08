«Энергоснабжение собственных нужд ЗАЭС теперь осуществляется по двум высоковольтным линиям, что значительно повышает устойчивость энергосистемы станции», — сказано в сообщении.

Ранее политолог Георгий Фёдоров заявил, что западные страны могут возложить на Россию ответственность за гипотетическую аварию на Запорожской АЭС. Фёдоров допускает возможность провокации с ограниченным ущербом, ссылаясь на предыдущие масштабные диверсии, осуществленные Украиной при поддержке Запада, такие как подрыв «Северных потоков» и морские катастрофы.