Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 ноября, 17:29

На Запорожской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение по двум линиям

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Запорожская АЭС вновь подключена к внешней электросети по двум линиям — «Днепровская» и «Ферросплавная-1». Это улучшает стабильность энергоснабжения станции, сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

«Энергоснабжение собственных нужд ЗАЭС теперь осуществляется по двум высоковольтным линиям, что значительно повышает устойчивость энергосистемы станции», — сказано в сообщении.

Стало известно, что после 30-дневного отключения, связанного с атаками ВСУ, линия «Днепровская» была успешно восстановлена и вновь заработала 23 октября. В то же время, линия «Ферросплавная-1», которая не функционировала с 7 мая, теперь будет включена. На станции подчеркнули, что это включение критически важно для обеспечения надёжного теплоснабжения города Энергодара и атомной станции в грядущий отопительный период.
В России оценили вероятность организации «второго Чернобыля» на Запорожской АЭС
В России оценили вероятность организации «второго Чернобыля» на Запорожской АЭС

Ранее политолог Георгий Фёдоров заявил, что западные страны могут возложить на Россию ответственность за гипотетическую аварию на Запорожской АЭС. Фёдоров допускает возможность провокации с ограниченным ущербом, ссылаясь на предыдущие масштабные диверсии, осуществленные Украиной при поддержке Запада, такие как подрыв «Северных потоков» и морские катастрофы.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Запорожская АЭС
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar