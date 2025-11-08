На Запорожской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение по двум линиям
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Запорожская АЭС вновь подключена к внешней электросети по двум линиям — «Днепровская» и «Ферросплавная-1». Это улучшает стабильность энергоснабжения станции, сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.
«Энергоснабжение собственных нужд ЗАЭС теперь осуществляется по двум высоковольтным линиям, что значительно повышает устойчивость энергосистемы станции», — сказано в сообщении.
Стало известно, что после 30-дневного отключения, связанного с атаками ВСУ, линия «Днепровская» была успешно восстановлена и вновь заработала 23 октября. В то же время, линия «Ферросплавная-1», которая не функционировала с 7 мая, теперь будет включена. На станции подчеркнули, что это включение критически важно для обеспечения надёжного теплоснабжения города Энергодара и атомной станции в грядущий отопительный период.
Ранее политолог Георгий Фёдоров заявил, что западные страны могут возложить на Россию ответственность за гипотетическую аварию на Запорожской АЭС. Фёдоров допускает возможность провокации с ограниченным ущербом, ссылаясь на предыдущие масштабные диверсии, осуществленные Украиной при поддержке Запада, такие как подрыв «Северных потоков» и морские катастрофы.
