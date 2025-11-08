Надышавшийся «шариком» водитель устроил массовое ДТП на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы произошло необычное ДТП с участием автомобиля Zeekr. По информации SHOT, водитель в момент движения держал руль одной рукой, а в другой сжимал красный воздушный шарик, периодически вдыхая из него газ. Мужчина настолько увлёкся этим занятием, что не заметил пересечения двойной сплошной линии и выезда на встречную полосу. В результате машина врезалась в несколько автомобилей, ожидавших разрешающего сигнала светофора.

Водитель с воздушным шариком устроил ДТП в Москве. Видео © Telegram/ SHOT

В непосредственной близости от места столкновения находились пешеходы, стоявшие на переходе. По счастливой случайности никто из них не пострадал. После удара водитель, по словам очевидцев, выглядел растерянным. Предполагается, что в шарике находился «веселящий газ», воздействие которого может вызывать кратковременное состояние эйфории и нарушение координации.

Сотрудники ГАИ на месте оформили административные материалы в отношении водителя, однако он отказался проходить медицинское освидетельствование. По предварительным данным, за рулём находился 27-летний Гарик М. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также степень ответственности водителя за создание аварийной ситуации и угрозы жизни окружающих.

