8 ноября, 21:20

В Госдуме отметили реакцию США на слова Токаева на саммите «С5+1»

Депутат Госдумы Мария Бутина дала оценку итогам саммита «С5+1», состоявшегося в США. В своём комментарии она выделила прагматичную позицию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, указавшего, что следующая инициатива для диалога с Россией должна исходить от Вашингтона и его союзников.

«С интересом наблюдала за саммитом «С5+1», который прошёл в США. Мне было важно понять, как наши соседи и многолетние партнёры будут вести себя во взаимоотношениях со столько непостоянной переговорной стороной», — написала парламентарий в своём телеграм-канале.

По её словам, в рамках дискуссии о внешнеполитической позиции России президент Казахстана отметил, что инициатива российского лидера Владимира Путина по налаживанию диалога была проявлена, и теперь ответные шаги ожидаются от Соединённых Штатов и их партнёров.

Бутина добавила, что на фоне общей риторики эта трезвая и прагматичная позиция, вероятно, была положительно воспринята американской стороной.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов общались с лидером США Дональдом Трампом на русском языке во время саммита «Центральная Азия + США» (С5+1). На саммите присутствовали пять глав стран Центральной Азии. При этом президенты Киргизии и Таджикистана, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, использовали свои государственные языки. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступал после республиканца и стал единственным из политиков, кто говорил на английском.

Алена Пенчугина
