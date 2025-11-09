Life.ru узнал простой способ избавиться от горечи орехов и улучшить их усвоение

Многие люди отказываются от употребления орехов из-за жёсткости и горьковатого вкуса, лишая себя возможности здорового перекуса. Есть метод, который поможет справиться с вкусовым дискомфортом и получить максимум пользы от орехов. Об этом Life.ru рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

Замоченные орехи лучше усваиваются за счёт снижения содержания фитиновой кислоты — вещества, которое связывает минералы (цинк, железо, кальций и магний) в пищеварительном тракте, препятствуя их усвоению. Мягкие орехи легче жуются и не перегружают желудок, что особенно актуально для людей с чувствительным желудком. Дмитрий Быстров Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ

Эксперт добавил, что этот метод подойдёт для необработанных орехов. Залейте их тёплой водой, добавьте щепотку соли и оставьте орехи на несколько часов в воде.

Время вымачивания зависит от сорта: — Кешью и макадамия — достаточно 2–4 часов; — Пекан и другие крупные — 4–8 часов; — Миндаль, фундук, грецкие орехи — 8–12 часов, можно оставить на ночь. После вымачивания орехи нужно помыть и при желании слегка подсушить в духовке при температуре 50–60 °C.

«Замачивание хорошо сказывается на орехах. Миндаль теряет терпкость, грецкий орех становится менее горьким, кешью — почти сливочным», — заключает специалист.

Ранее Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о продаже в Сети сушёных плодов бетельного ореха, потенциально опасных для здоровья. Бетельный орех может оказывать психоактивное воздействие, вызывать зависимость и повышать риск развития рака ротовой полости. Ведомство заявило о начале мониторинга и оценке рисков, связанных с дистанционной реализацией такой продукции.