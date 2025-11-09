Трамп намерен купить склады для размещения нелегальных мигрантов перед высылкой

Администрация американского лидера Дональда Трампа изучает возможность размещения нелегальных мигрантов перед депортацией на крупных складах, изначально построенных для таких компаний, как Amazon. Об этом сообщает NBC со ссылкой на представителей министерства внутренней безопасности и Белого дома.

«Администрация Трампа изучает возможность покупки складов, которые были спроектированы для таких клиентов, как Amazon, и переоборудования их в центры содержания под стражей иммигрантов перед их депортацией», — уточняет телеканал.

Власти рассматривают для этих целей склады на юге США, расположенные рядом с аэропортами, откуда обычно депортируют мигрантов. Переговоры о покупке складов находятся на начальной стадии, а стоимость будущей сделки не раскрывается.

Ранее появилась информация, что власти Соединённых Штатов могут начать платить подросткам-нелегалам, чтобы они на добровольной основе покидали территорию страны. Правительство США планирует выделять мигрантам 2,5 тысячи долларов. Мера поддержки будет распространяться на подростков в возрасте от 14 до 17 лет, которые пребывают на территории Соединённых Штатов нелегально и без сопровождения. При этом жителей Мексики из программы исключили.