Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ограничение выдачи многократных шенгенских виз россиянам, ранее посещавшим страны Евросоюза с финансовыми средствами, приведёт к «самоубийству» Европы. Такое мнение она высказала в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ.

Дипломат отметила, что европейские налогоплательщики платят за содержание нелегальных мигрантов, а также существует риск роста расходов на поддержку киевского режима.

«И к этому всему ещё лишить себя туристов, приезжающих из России, которые приезжали по документам, с определённой финансовой подушкой, гарантирующей им легальное нахождение на территории стран Европейского союза. Я считаю, что это доведение Европы до самоубийства», — подчеркнула Захарова.