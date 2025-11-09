Россия и США
9 ноября, 00:15

Захарова назвала ограничение выдачи виз россиянам «самоубийством» для ЕС

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ограничение выдачи многократных шенгенских виз россиянам, ранее посещавшим страны Евросоюза с финансовыми средствами, приведёт к «самоубийству» Европы. Такое мнение она высказала в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ.

Дипломат отметила, что европейские налогоплательщики платят за содержание нелегальных мигрантов, а также существует риск роста расходов на поддержку киевского режима.

«И к этому всему ещё лишить себя туристов, приезжающих из России, которые приезжали по документам, с определённой финансовой подушкой, гарантирующей им легальное нахождение на территории стран Европейского союза. Я считаю, что это доведение Европы до самоубийства», — подчеркнула Захарова.
Напомним, что Еврокомиссия запретила выдачу новых многократных шенгенских виз гражданам России, сделав исключения для случаев, связанных с медицинской необходимостью или наличием второго гражданства страны ЕС. Кроме того, Еврокомиссия сообщила, что многократные визы россиянам могут выдавать в исключительных случаях и по политическим причинам — диссидентам, независимым журналистам, правозащитникам и представителям организаций гражданского общества. Политологи связывают данные ограничения с конфронтацией между Россией и ЕС.

