Life.ru раскрыл пять простых шагов для умных покупок в супермаркете

Финансовая грамотность — неотъемлемая часть жизни. Для рационального распоряжения бюджетом следует как иметь сбережения, так и совершать траты осознанно на ежедневной основе. Финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева поделилась эксклюзивными советами с Life.ru, как оптимизировать расходы в супермаркете, не прибегая к жёсткой экономии.

Первый шаг — многоразовая сумка. На первый взгляд, это незначительная деталь, но в долгосрочной перспективе она позволяет существенно сэкономить на покупке пакетов, которые к тому же часто оказываются не очень прочными.

«Для начала замените одноразовые пакеты на многоразовую сумку. Хотя на первый взгляд это может показаться незначительным действием, в долгосрочной перспективе это может существенно сократить ваши расходы. Многоразовые сумки обычно более прочные и вместительные, что позволяет вам избежать необходимости покупать новые пакеты каждый раз. Кроме того, многие супермаркеты предлагают скидки при использовании многоразовых сумок, что также приятно скажется на вашем бюджете», — отметила эксперт.

Второй совет — отказаться от смартфона в магазине. Специалист объясняет, что просмотр социальных сетей и видеороликов во время похода за продуктами приводит к отвлечению внимания и спонтанным покупкам снеков и других ненужных товаров.

Третий лайфхак — покупать товары на развес. Это позволяет приобрести ровно столько продуктов, сколько необходимо, избегая переплат и выбрасывания испортившихся излишков. Четвёртый совет — ходить в магазин одному. В компании друзей или детей возрастает риск дополнительных трат на ненужные покупки, констатирует собеседница Life.ru.

Ещё один лайфхак — быть внимательным к срокам годности. Продукты с истекающим сроком годности часто продаются со скидкой, что позволяет приобрести необходимые товары по более выгодной цене, если вы планируете их использовать в ближайшее время.

«При выборе продуктов обращайте внимание на сроки годности. Часто можно найти товары с близким сроком годности по сниженной цене. Если вы уверены, что сможете использовать их ещё в свежем состоянии, это отличный способ приобрести запланированные позиции с меньшими расходами», — заключила эксперт.

